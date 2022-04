Ativistas climáticos pintam parlamento espanhol com tinta vermelha

Ativistas da Scientific Rebellion, o braço científico do movimento ecologista Extinction Rebellion, pintaram as escadas e as colunas do parlamento espanhol com tinta vermelha. Uma iniciativa para chamar a atenção para as alterações climáticas e para pedir mais ação da parte do governo.

Entre 4 e 9 de abril, o movimento Extinction Rebellion organiza uma campanha de desobediência civil - aquando da publicação da terceira parte de um dos relatórios climáticos mais importantes do mundo.

A tinta utilizada era biodegradável e foi facilmente removida da fachada do Parlamento de Espanha.