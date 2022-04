no comment

Numa estação de metro subterrânea que serve de abrigo anti-bombas na Ucrânia oriental, dois marionetistas apresentam um conto de fadas para as crianças. Com um elenco de bonecos que inclui um rei bigode e uma manada de porcos, Oleksandra Shlykova e Anton Andriushchenko contam a história de como "as princesas são diferentes", entretendo pais e filhos.