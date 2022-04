O Carnaval do Rio entrou na sua segunda noite de samba e emoção, com desfiles que orgulhosamente reivindicam as raízes africanas do Brasil. A escola de samba do Rio de Janeiro "Unidos da Tijuca" dedica o seu espetáculo à tribo amazónica Saterre Mawe, para representar a "resistência dos povos indígenas que historicamente foram massacrados" no Brasil e chamar a atenção para a "conservação ambiental".