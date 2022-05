O Festival de Arte Digital Urbana de Madrid (MMMAD) promete iluminar as noites da capital espanhola com arte, Até ao final do mês, os ecrãs do centro da cidade vão trocar a transmissão de anúncios para se transformarem em telas digitais, mostrando uma seleção de obras de arte NFT.

Na edição deste ano, o evento propõe-se a explorar a relação entre a arte digital e outras disciplinas, como a música, a poesia e o vídeo, através de instalações, encontros e experiências imersivas espalhados pela cidade.