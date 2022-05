A nata da cultura britânica das provas de corta-relvas reuniu-se na aldeia Surrey de Lingfield, no domingo, para o início de uma nova temporada.

Isto é um desporto automóvel com um orçamento para pessoas que gostam de correr e de se divertir, mas também há aqui muita competição, que os entusiastas dizem ser tão apaixonada como na Fórmula 1.

O desafio para o corta-relvas é manter-se consistente em vários eventos difíceis de disputar em todo o país de maio a outubro.

Um deles irá ganhar o cobiçado título do Campeonato Britânico de Corta-relvas.

Há três categorias ou classes de corridas: o Grupo 2 é um cortador de relva tradicional com um assento fixo; os cortadores de relva do Grupo 3 são mais parecidos com um buggy e os veículos do Grupo 4 são muitas vezes descritos como tratores de relva.

Karl Selby superou os seus rivais na classe de trator, Stuart Johnson cruzou a linha primeiro no Grupo 3, enquanto Graham Tibbenham levou a bandeira axadrezada no Grupo 2.

A próxima prova do Grande Prémio está agendada para daqui a duas semanas, em Billingshurst, no West Sussex.