Foi inaugurada num resort, na Chéquia, a ponte suspensa para peões mais longa do mundo. Tem 721 metros de comprimento e é construída a uma altitude superior a 1.100 metros acima do nível do mar.

A ponte liga dois cumes das montanhas e pende até 95 metros acima do vale que ser encontra abaixo.

A Sky Bridge 721, como é conhecida, está situada na parte nordeste do país na cordilheira de Kralicky Sneznik perto da fronteira com a Polónia, cerca de 200 quilómetros a leste de Praga.

A ponte oferece vistas invulgares aos visitantes e pode suportar até 500 pessoas de cada vez, embora esse número tenha sido reduzido para metade durante as duas primeiras semanas após a abertura.

A ponte será fechada por razões de segurança se os ventos atingirem 135 kph.

A construção demorou dois anos e custou cerca de 200 milhões de coroas checas, mais de seis milhões de euros.

O gabinete checo do Turismo acredita que a ponte poderia atrair turistas de todo o mundo.

A ponte pedestre mais longa, até agora, encontra-se em Arouca, Portugal, e tem 516 metros de comprimento.