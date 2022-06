Darwin Nuñez vai transferir-se do Benfica para o Liverpool, num negócio que inclui €25 milhões de extras, o que pode elevar o encaixe do clube português aos €100 milhões. O acordo foi revelado pelas "águias", mas fica dependente de o internacional uruguaio, de 22 anos, passar nos exames médicos.

O Manchester City oficializou a contratação de Erling Haaland. O norueguês deixa o Borussia de Dortmund pagando a cláusula de rescisão e assina pelo campeão inglês a troco de um salário "das arábias": fala-se em quase 400 mil euros por semana.

O Real Madrid viu-se privado do repetidamente anunciado negócio do ano, após Kylian Mbappé ter dado um passo atrás e ter decidido renovar com o Paris Saint-Germain.

O francês, de 23 anos, estava em fim de contrato e terá sido seduzido para renovar por um prémio de mais de €100 milhões pela assinatura e um salário acima dos €50 milhões anuais líquidos.

Os espanhóis, entretanto, viraram-se para outro jovem francês, que também andava a ser cortejado pelo PSG. O Real Madrid contratou Tchouameni ao Mónaco, por €80 milhões.

Portugal a mexer

Em Portugal, além da venda milionária do Benfica, FC Porto tem estado na expetativa e o Sporting em grande atividade.

Os "leões" contrataram o internacional ganês Fatawu Issahaku, de 18 anos, em março, o central holandês Jeremiah St. Just, ao Mainz, e o médio japonês Morita, ao Santa Clara.

Outras aquisições em Alvalade estão dependentes das saídas iminentes, por exemplo, de Palhinha.

O Benfica , que tem novo treinador, o alemão Roger Schmidt, também já se reforçou com o checo Petar Musa, oriundo do Boavista, o sérvio Mihailo Ristić, do Montpellier, e o dinamarquês Alexander Bah, do Slavia de Praga.

O FC Porto é o mais discreto, por enquanto, apenas registando a entrada em definitivo de Stefan Eustáquio, do Paços de Ferreira, e a saída em fim de contrato de Mbemba.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, v1alidas a partir de 1 de julho e confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 21h30 CET, de 13 de junho de 2022):

Aquisições

€10 milhões, Rúben Vinagre, do Wolverhampton (Inglaterra) para o Sporting*;

€9,5 milhões, Jeremiah St. Juste, do Mainz (Alemanha) para o Sporting CP;

€9 milhões, Marko Grujic, do Livrpool (Inglaterra) para o FC Porto;

€8,5 milhões, Pedro Porro, do Manchester City (Inglaterra) para o Sporting CP;

€8 milhões, Alexander Bah, do Slavia Praga (Chéquia) para o Benfica.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€7 milhões, Beto, do Portimonense para a Udinese (Itália);

€6,5 milhões, Samuel Lino, do Gil Vicente para o Atlético de Madrid (Espanha);

€6 milhões, Gedson Fernandes, do Benfica para o Besiktas (Turquia).

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€32,84 milhões, Brenden Aaronson, do RB Salzburgo (Áustria) para o Leeds;

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha (Espanha) para Aston Villa;

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona (Espanha) para o Aston Villa.

Vendas

€17,5 milhões, Matt Targett, do Aston Villa para o Newcastle;

€11 milhões, Mattéo Guendouzi, do Arsenal para o Marselha (França);

€10 milhões, Rúben Vinagre, do Wolverhamton para o Sporting CP (Portugal);

€9 milhões, Marko Grujic, do Liverpool para o FC Porto (Portugal);

€8,5 milhões, Pedro Porro, do Manchester City para o Sporting CP (Portugal).

Aquisições

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€18,5 milhões, Ryan Gravenberch, do Ajax (Países Baixos) para o Bayern Munique;

€13 milhões, Adam Hlozek, do Sparta Praga (Chéquia) para o B. Leverkusen;

€12 milhões, Jens Petter Hauge, do AC Milan (Itália) para o E. Frankfurt.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€16,7 milhões, Hee-chan Hwang, do Leipzig para o Wolverhampton (Inglaterra);

€9,5 milhões, Jeremiah St. Juste, do Mainz para o Sporting CP (Portugal);

€5 milhões, Salih Özcan, do Colónia para o B. Dortmund.

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€10 milhões, Willian José, da Real Sociedad para o Atlético Madrid;

€6,5 milhões, Samuel Lino, do Gil Vicente para o Atlético Madrid;

€5 milhões, Luiz Henrique, do Fluminense (Brasil) para o Bétis;

€4 milhões, Hugo Duro, do Getafe para o Valência.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Willian José, da Real Sociedad para o Atlético Madrid;

€4 milhões, Hugo Duro, do Getafe para o Valência.

Aquisições

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€15 milhões, do Fulham (Inglaterra) para o Nápoles;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe (Espanha) para o Nápoles.

Vendas

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€12 milhões, Arkadiusz Milik, do Nápoles para o Marselha (França);

€12 milhões, Pau López, da AS Roma para o Marselha (França).

Aquisições

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€12 milhões, Arkadiusz Milik, do Nápoles para o Marselha (França);

€12 milhões, Pau López, da AS Roma para o Marselha (França);

€11 milhões, Mattéo Guendouzi, do Arsenal (Inglaterra) para o Marselha;

€9,09 milhões, Adam Buksa, do New England (EUA) para o Lens.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€3 milhões, Jean-Eudes Aholou, do Mónaco para o Strasbourg;

€2 milhões, Marcin Bulka, do Paris Saint-Germain para o Nice;

€1,5 milhões, Lucas Perrin, do Marselha para o Strasbourg;

€700 mil, Raoul Bellanova, do Bordéus para o Cagliari (Itália).