Sebastien Haller foi finalmente apresentado pelo Borussia de Dortmund, num negócio de €31 milhões de euros com o Ajax de Amesterdão, que reinvestiu o dinheiro na contratação de Steven Bergwijn ao Tottenham, num negócio agora confirmado.

Em Inglaterra, adensa-se a novela em torno de Cristiano Ronaldo. O português, de 37 anos, continua sem se apresentar ao trabalho, alegadamente por "razões familiares", e o jornal The Sun avançou quinta-feira que o Manchester United já admite negociar o melhor marcador da equipa na época passada e uma das maiores figuras do clube.

Esta sexta-feira, no entanto, o United publicou um vídeo promocional da nova camisola oficial dos "red devils" para a próxima época e Cristiano Ronaldo é um dos elementos do plantel a surgir com o "jersey" de 2022/23. A novela adensa-se.

O novo treinador, o neerlandês Erik ten Hag, já manifestou a vontade de manter Ronaldo na equipa, mas o jogador terá ficado desagrado com a prestação da direção no reforço do plantel após uma má época e, a juntar ao facto de os "red devils" não jogarem este ano a Liga dos Campeões, o goleador terá visto ainda o salário ser reduzido devido ao sexto lugar da última época. Por tudo isso, diz-se, CR7 teria manifestado o desejo de sair e estaria à procura de clube.

Barcelona, Chelsea, Paris Saint Germain ou Nápoles parecem ser as possibilidades em aberto no imediato para Ronaldo, depois de o Bayern de Munique, por duas vezes, ter dito não estar interessado e o Sporting assumir não haver ainda condições para o regresso do jogador que dá nome à Academia de Alcochete.

Esta semana, ganha força o rumor de o Chelsea estar a preparar uma proposta de €16 milhões para contratar Ronaldo ao United.

Ao Sporting poderá chegar, entretanto, uma nova proposta pelo médio Matheus Nunes. O jornal A Bola avança com uma oferta do Chelsea de €45 milhões fixos mais €5 milhões em variáveis iminente em Alvalade.

Um negócio que poderia desbloquear a desejada contratação por empréstimo de Francisco Trincão ao Barcelona. O extremo-português pode estar muito próximo do reencontro com Rúben Amorim.

De resto, pela Europa continua a novela Robert Lewandowski. O polaco é pretendido pelo Barcelona e pretende mudar-se, mas o Bayern de Munique não facilita e insiste em receber €50 milhões pelo melhor jogador da FIFA em 2021 e 2022, valor que os catalães não parecem disponíveis a igualar.

O Manchester United confirmou, entretanto, o primeiro reforço da nova temporada. O lateral-esquerdo Tyrrel Malacia troca o Feyenoord por Old Trafford, por €15milhões.

Em Espanha, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do belga Witsel como jogador livre.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 15h00CET, de 8 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica*;

€10 milhões, Enzo Fernandez, do River Plate (Argentina) para o Benfica;

€10 milhões, Rúben Vinagre, do Wolverhampton (Inglaterra) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City;

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool para o Bayern Munique (Alemão);

€31,25 milhões, Steven Bergwijn, do Tottenham para o Ajax de Amesterdão (Países Baixos).

Aquisições

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€18,5 milhões, Ryan Gravenberch, do Ajax (Países Baixos) para o Bayern Munique.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra);

€16,7 milhões, Hee-chan Hwang, do Leipzig para o Wolverhampton (Inglaterra).

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€12 milhões, Mohamed-Ali Cho, do Angers (França) para a Real Sociedad;

€10 milhões, Willian José, da Real Sociedad para o Atlético Madrid;

€6,5 milhões, Samuel Lino, do Gil Vicente para o Atlético Madrid.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Willian José, da Real Sociedad para o Atlético Madrid.

Aquisições

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta;

€20 milhões, Merih Demiral, da Juventus para a Atlanta.

Vendas

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta;

€20 milhões, Merih Demiral, da Juventus para a Atlanta.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€12 milhões, Arkadiusz Milik, do Nápoles para o Marselha (França);

€12 milhões, Pau López, da AS Roma para o Marselha (França).

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€12 milhões, Mohamed -Ali Cho, do Angers para a Real Sociedad (Espanha);

€9,3 milhões, Alphone Areola, do Paris Saint-Germain para o West Ham (Inglaterra).

* Avançada pela imprensa, mas ainda por confirmar no Transfermarket.