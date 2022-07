Raphinha já terá tudo acertado para se transferir para o Barcelona após o Leeds, de Inglaterra, aceitar a oferta de €55 milhões fixos mais variáveis proposta pelos catalães, que, por outro lado, deram luz verde a Francisco Trincão para se mudar par o Sporting.

O brasileiro era disputado por diversos clubes, nomeadamente da Liga inglesa onde tem dado nas vistas, mas acabou por levar adiante o sonho de jogar de "blau grana", preenchendo uma posição, extremo-direito, onde o português se revelava excedentário nos planos de Xavi Hernandez.

Trincão, avança a imprensa portuguesa, já terá assinado contrato com o vice-campeão de Portugal, seguiu para o Algarve na companhia do empresário Jorge Mendes, deve ser hoje apresentado e junta-se ao plantel antes mesmo do primeiro teste a sério da pré-temporada.

O Sporting defronta esta quarta-feira (20h CET) os belgas do Union Saint-Gilloise, também vice-campeão da Liga belga um ano após ter sido campeão da segunda liga.

O extremo esquerdo formado no Sporting de Braga e contratado pelo Barcelona há dois anos por €31 milhões de euros reforça o Sporting, num negócio de €10 milhões repartidos por €3 milhões imediatos e €7 milhões em junho, por 50% do passe do jogador.

Depois de um ano emprestado ao Wolverhampton, Trincão, tudo o indica, assina pelo Sporting, num primeiro momento, por empréstimo, mas será jogador dos "leões" em definitivo a partir da próxima época.

Ricardo Horta, entretanto, parece ter entrado na agenda do FC Porto. O presidente do Sporting de Braga mantém-se intransigente em transferir o jogador apenas por €20 milhões e o Benfica já fez saber que tem alternativas em carteira. Falta confirmar se os "dragões" se intrometeram de facto no negócio.

Em Inglaterra, continua a novela em torno de Cristiano Ronaldo. O português, de 37 anos, continua afastado da equipa do Manchester United devidamente autorizado, por "razões familiares", e o treinador Erik Ten Hag garante estar a preparar a época com o goleador português no plantel.

Em jogo de treino realizado na Ásia e com Bruno Fernandes e Diogo Dalot de início, os "red devils" mostraram estar a assimilar os métodos do holandês e golearam o Liverpool (4-0) na estreia do ex-benfiquista Darwin Sanchez pelos "reds". O uruguaio falhou uma oportunidade à boca da baliza.

De resto, na Alemanha continua também a novela Robert Lewandowski. O polaco é pretendido pelo Barcelona e pretende mudar-se, mas o Bayern de Munique não facilita e insiste em receber €50 milhões pelo melhor jogador da FIFA em 2021 e 2022, valor que os catalães não parecem disponíveis a igualar.

O polaco já se apresentou ao trabalho e os bávaros dão até sábado para que o futuro do avançado esteja resolvido.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 11h00CET, de 13 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10 milhões, Enzo Fernandez, do River Plate (Argentina) para o Benfica;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP*.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City;

Aquisições

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€18,5 milhões, Ryan Gravenberch, do Ajax (Países Baixos) para o Bayern Munique.

Vendas

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra);

€16,7 milhões, Hee-chan Hwang, do Leipzig para o Wolverhampton (Inglaterra).

Aquisições

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€12 milhões, Marcão, Galatasaray (Turquia) para o Sevilha;

€12 milhões, Mohamed-Ali Cho, do Angers (França) para a Real Sociedad.

Vendas

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Francisco Trincão, da do Barcelona para o Sporting.

Aquisições

Vendas

Aquisições

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille;

€12 milhões, Arkadiusz Milik, do Nápoles (Itália) para o Marselha.

Vendas

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€12 milhões, Mohamed -Ali Cho, do Angers para a Real Sociedad (Espanha).

* Avançada pela imprensa, mas ainda por confirmar no Transfermarket.