Raphinha foi apresentado no Barcelona, numa transferência de quase €60 milhões, e Trincão mudou-se para o Sporting, num empréstimo que vai tornar-se em compra obrigatória. Os detalhes de ambos os negócios envolvendo os catalães começam agora a ser desvendados e são no mínimo curiosos.

Na mudança do brasileiro, o empresário Deco, ex-jogador do FC Porto e do Barcelona, terá abdicado da respetiva comissão, mas o Leeds pode vir ainda a receber mais €10 milhões caso o Barça se atrase numa das tranches acordadas para pagamento da transferência.

O negócio de Raphinha deverá valer ao Vitória de Guimarães €500 mil e ao Sporting quase €300 mil pelo mecanismo de solidariedade, que compensa os clubes onde o jogador alinhou ainda em idade de formação.

Quanto a Francisco Trincão, o extremo-direito canhoto será transferido em definitivo em junho de 2023 para o Sporting caso os "leões" não desçam de divisão.

O Sporting pagou €3 milhões por uma época de empréstimos e terá de pagar mais sete milhões pela aquisição de 50% do passe, ficando o Barcelona com uma opção de recompra entre os €20 e os €25 milhões.

Já com um contrato em perspetiva com os "leões" até 2027, o português estreou-se no empate (1-1) diante do Villarreal de Espanha um dia após ter sido apresentado pelo Sporting.

Em França, ganha força a transferências de Renato Sanches do Lille para o Paris Saint-Germain. O Le Parisien noticiou que o negócio está fechado por cerca de €12 milhões, um valor baixo explicado pelo facto de o português estar a entrar no último de contrato e pretender sair.

O Marselha reforçou-se, entretanto, com Chancel Mbemba, central que terminou contrato com o FC Porto, a quem terá exigido €7 milhões de salário anual para renovar.

Em Inglaterra, Raheem Sterling juntou-se ao Chelsea e já trabalha com a nova camisola azul nos trabalhos de pré-época a decorrer nos Estados Unidos. Para trás, o extremo inglês deixou o azul claro do Manchester City, que encaixou cerca de €56,2 milhões e entretanto renovou contrato com o argelino Ryad Mahrez até junho de 2025.

Pelo norte de Inglaterra, continua a novela em torno de Cristiano Ronaldo. O português, de 37 anos, mantém-se afastado da equipa do Manchester United devidamente autorizado, por "razões familiares".

O treinador Erik Ten Hag garante estar a preparar a época contando com o goleador português, que se mantém em Portugal e terá recusado entretanto uma oferta milionária das arábias (quase €300 milhões) por duas épocas.

Os "red devils" parecem entretanto focados no reforço da linha defensiva e podem estar perto de garantir Lisandro Martinez, do Ajax, por €55 milhões. Na calha, estará já também o médio holandês Frankie de Jong. Fala-se de uma oferta dos ingleses de €75 milhões já aceite pelo Barcelona.

Já garantido a custo zero, em Old Trafford, está o dinamarquês Christian Eriksen. Após meia época de bom nível no Brentford e cumpridos exigentes testes médicos devido ao episódio cardíaco no Euro 2020, o médio assinou até 2025.

De resto, na Alemanha continua também a novela Robert Lewandowski. O polaco é pretendido pelo Barcelona e pretende mudar-se, mas o Bayern de Munique não facilita e insiste em receber €50 milhões pelo melhor jogador da FIFA em 2021 e 2022, valor que os catalães não parecem disponíveis a igualar.

A imprensa espanhola sugere que o acordo foi entretanto alcançado por €45 milhões mais €5 milhões em variáveis para permitir a transferência de Lewandoski da Baviera para a Catalunha.

Apesar de dois desmentidos, Cristiano Ronaldo continua a ser colocado como possível sucessor de Lewandoski em Munique.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 22h50CET, de 15 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10 milhões, Enzo Fernandez, do River Plate (Argentina) para o Benfica;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€56,2 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Aquisições

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€18,5 milhões, Ryan Gravenberch, do Ajax (Países Baixos) para o Bayern Munique.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra);

€16,7 milhões, Hee-chan Hwang, do Leipzig para o Wolverhampton (Inglaterra).

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona*;

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€12 milhões, Marcão, Galatasaray (Turquia) para o Sevilha;

€12 milhões, Mohamed-Ali Cho, do Angers (França) para a Real Sociedad.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona para o Sporting.

Aquisições

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta;

€20 milhões, Merih Demiral, da Juventus para a Atlanta.

Vendas

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta;

€20 milhões, Merih Demiral, da Juventus para a Atlanta.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille;

€12,5 milhões, Breel Embolo, do B. Moenchengladbach (Alemanha) para o AS Monaco.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€12 milhões, Mohamed -Ali Cho, do Angers para a Real Sociedad (Espanha).