Robert Lewandowski deve ser apresentado este domingo como novo jogador do Barcelona. O Bayern Munique anunciou no sábado ter chegado a um princípio de acordo com os catalães para a transferência do avançado polaco, de 33 anos, e o jogador viajou de pronto para Espanha.

Os valores do negócio não foram revelados, mas a imprensa alemã e espanhola adiantam estar em cima da mesa um pagamento fixo de €45 milhões mais €5 milhões variáveis.

Os bávaros exigiam €50 milhões para libertarem Lewandowski, mas o desejo do polaco acabou por pesar e o campeão alemão acedeu a baixar um pouco a exigência do pagamento fixo.

O avançado junta-se a Raphinha, que foi apresentado pelo Barcelona na sexta-feira, e os dois prometem revolucionar a frente de ataque dos catalães, ainda a ambientar-se à saída há um ano de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain.

O alemão deve juntar-se ao plantel "blau grana" na digressão prestes a iniciar-se em Miami, nos Estados Unidos.

Recorrentemente apontado como eventual sucessor de Lewandowski em Munique, Cristiano Ronaldo parece estar cada vez mais certo de continuar no Manchester United apesar de continuar afastado da equipa e ainda em Lisboa, dispensado do trabalho no clube por "motivos familiares".

O "super goleador" português, de 37 anos, terá feito passar a mensagem de que pretendia sair para um clube onde pudesse continuar a jogar na Liga dos Campeões, mas o novo treinador dos "red devils", o neerlandês Erik ten Hag, já garantiu estar a preparar a temporada com Ronaldo no plantel e o jogador surgiu também nas campanhas promocionais dos equipamentos do clube para a época prestes a começar. Um sinal de continuidade?

Depois de uma entrada tardia no mercado, o Manchester United parece estar agora a arrumar a casa e a contratar os jogadores que o novo treinador deseja. O primeiro foi o dinamarquês Christian Eriksen, que passou seis bons meses no Brentford apó susto pregado no Euro2020.

Na calha parece estar agora o central Lisandro Martinez, do Ajax, por €55 milhões, e também o médio neerlandês Frankie de Jong. Fala-se de uma oferta dos ingleses de €75 milhões já aceite pelo Barcelona.

Em Londres, o Chelsea confirmou a contratação de Kalidou Koulibaly. O central franco-senegalês, de 31 anos, deixa o Nápoles a troco de €38 milhões.

Em França, ganha força a transferências de Renato Sanches do Lille para o Paris Saint-Germain. O Le Parisien noticiou que o negócio está fechado por cerca de €12 milhões, um valor baixo explicado pelo facto de o português estar a entrar no último de contrato e pretender sair.

O Marselha reforçou-se, entretanto, com Chancel Mbemba, central que terminou contrato com o FC Porto, a quem terá exigido €7 milhões de salário anual para renovar.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 12h40CET, de 17 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10 milhões, Enzo Fernandez, do River Plate (Argentina) para o Benfica;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€56,2 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Aquisições

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€18,5 milhões, Ryan Gravenberch, do Ajax (Países Baixos) para o Bayern Munique.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique para o Barcelona (Espanha);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra).

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona;

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique (Alemanha) para o Barcelona;

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€12 milhões, Marcão, Galatasaray (Turquia) para o Sevilha.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona para o Sporting.

Aquisições

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta;

€20 milhões, Merih Demiral, da Juventus para a Atlanta.

Vendas

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€38 milhões, Kalidou Koulibaly, do Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille;

€12,5 milhões, Breel Embolo, do B. Moenchengladbach (Alemanha) para o AS Monaco.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€12 milhões, Mohamed -Ali Cho, do Angers para a Real Sociedad (Espanha).