Mathijs de Ligt foi confirmado como reforço do Bayern de Munique. O central neerlandês, de 22 anos, deixou a Juventus após dois anos em Itália, a troco de €67 milhões mais €10 milhões em variáveis, adianta a imprensa transalpina.

"Golden Boy 2018", o prémio para o melhor jovem jogador do ano na Europa, De Ligt destacou-se com 19 anos pelo Ajax na Liga dos Campeões, tendo sido adquirido pela Juve, por €75 milhões, algumas semanas antes de Cristiano Ronaldo, com quem celebrou um "scudetto" no final dessa época.

Agora, um ano depois do português, o neerlandês está de saída para um clube habituado a ganhar a "Bundesliga" e um crónico candidato à "Champions".

O goleador português, por sua vez, continua a alimentar a agora principal novela do verão. Cristiano Ronaldo mantém-se afastado da equipa do Manchester United, que tem vindo a realizar uma promissora digressão pela Ásia.

O avançado, no entanto, faz questão de mostrar pelo Instagram que está a trabalhar com afinco em Lisboa para se apresentar em boa forma na nova época e foi mesmo elogiado nesse particular pelo novo treinador dos "red devils", o neerlandês Erik ten Hag.

Apesar de ter mais um de contrato com o United e o clube ter ainda a opção de prolongar por mais uma época a ligação, os rumores sobre a eventual mudança de ares de Ronaldo continuam. O mais recente aponta ao Atlético de Madrid, mas nem os clubes nem o jogador comentam essa possibilidade.

Já arrumada está a novela Lewandowski. O polaco já está integrado na equipa do Barcelona, que esta terça-feira cilindrou (6-0) na Florida o Inter Miami, o clube detido por David Beckham.

Em estreia pelos "brau grana", Raphinha esteve em grande, assinando um golo e duas assistências, num jogo onde também brilhou Memphis Depay, o neerlandês contratado há um ano e que parece estar agora de saída depois das recentes contratações do Barcelona para o ataque.

Em Portugal, o Sporting bateu a AS Roma, no Algarve, onde já está Paulo Dybala. O argentino vai reforçar a custo zero a equipa de José Mourinho e assistiu da bancada à derrota (3-2) dos "gialorrossi" diante da equipa de Rúben Amorim.

Num jogo intenso, Francisco Trincão, o mais recente e sonante reforço do Sporting, mostrou algum do talento que leva o Sporting a investir €10 milhões em metade do passe, mas o destaque vai para Pedro Gonçalves, de regresso à boa forma, e Tabata, a exigir mais minutos de jogo.

O brasileiro ex-Portimonense decidiu este jogo de preparação entre o Sporting e a Roma com um belo golo.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 10h45CET, de 20 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10 milhões, Enzo Fernandez, do River Plate (Argentina) para o Benfica;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€57,3 milhões, Lisandro Martínez, do Ajax (Países Baixos) para o Manchester United;

€56,2 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Aquisições

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique para o Barcelona (Espanha);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra).

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona;

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique (Alemanha) para o Barcelona;

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€12 milhões, Marcão, Galatasaray (Turquia) para o Sevilha.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona para o Sporting.

Aquisições

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta;

€20 milhões, Merih Demiral, da Juventus para a Atlanta.

Vendas

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€38 milhões, Kalidou Koulibaly, do Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille;

€12,5 milhões, Breel Embolo, do B. Moenchengladbach (Alemanha) para o AS Monaco.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€12 milhões, Mohamed Ali Cho, do Angers para a Real Sociedad (Espanha).