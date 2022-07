A transferência de Oleksandr Zinchenko para o Arsenal é o último grande negócio deste mercado de verão. O lateral esquerdo ucraniano, de 25 anos, deixa o Manchester City a troco de €35 milhões.

De Lewandowski para Mathijs de Ligt e do neerlandês para Bremer. Logo após vender o neerlandês para o Bayern Munique, de cofre cheio após transacionar o polaco com o Barcelona, a Juventus avançou determinada para a contratação do central brasileiro do Torino.

Gleison Bremer, de 25 anos, muda de clube sem sair de cidade. O brasileiro estava a ser também muito assediado pelo Inter de Milão, mas a entrada forte dos "bianconeri" na mesa de negociações foi determinante e o negócio ficou fechado por pouco mais de €40 milhões.

Em Portugal, o FC Porto encontrou no Rio de Janeiro o sucessor para Francisco Trincão, já confirmado como reforço do Ajax de Amesterdão, por €5 milhões. A escolha de Sérgio Conceição recaiu em Gabriel Veron, de apenas 19 anos. O brasileiro já foi apresentado.

O Ajax contratou, entretanto, o avançado Brian Brobbey. O franco-ganês, de 20 anos, deixou o RB Leipzig por €16,35 milhões.

A novela do verão é agora Cristiano Ronaldo. O goleador de 37 anos mantém-se afastado da equipa do Manchester United e até Bruno Fernandes recusou abrir muito o jogo sobre "o que se passa na cabeça" do avançado.

Ronaldo, no entanto, tem feito questão de mostrar pelo Instagram que está a trabalhar com afinco em Lisboa para se apresentar em boa forma na nova época e foi mesmo elogiado nesse particular pelo novo treinador dos "red devils", o neerlandês Erik ten Hag.

Este sábado, Ronaldo partilhou mais uma foto das respetivas sessões de treino particulares longe dos relvados.

Apesar de ter mais um de contrato com o United e o clube ter ainda a opção de prolongar por mais uma época a ligação, os rumores sobre a eventual mudança de ares de Ronaldo continuam.

O mais recente apontava ao Atlético de Madrid e o presidente dos "colchoneros", Enrique Cerezo" escusou-se a responder com clareza sobre o português, deixando no entanto no ar pouco espaço para o negócio.

Em França, aguarda-se para breve a eventual mudança de Renato Sanches do Lille para o Paris Saint-Germain. O AC Milan ainda está na mesa das negociações, mas o desejo do médio ex-Benfica parece ser a capital francesa, onde poderá jogar com Vitinha, Danilo, Mbappé e Lionel Messi.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 17h30CET, de 23 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10,2 milhões, Gabriel Veron, do Palmeiras (Brasil) para o FC Porto;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€57,3 milhões, Lisandro Martínez, do Ajax (Países Baixos) para o Manchester United;

€56,2 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Aquisições

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique para o Barcelona (Espanha);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra).

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona;

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique (Alemanha) para o Barcelona;

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€12 milhões, Marcão, Galatasaray (Turquia) para o Sevilha.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona para o Sporting.

Aquisições

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta.

Vendas

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€38 milhões, Kalidou Koulibaly, do Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille;

€12,5 milhões, Breel Embolo, do B. Moenchengladbach (Alemanha) para o AS Monaco.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€13 milhões, Sékou Mara, do Bordéus para o Southampton (Inglaterra).