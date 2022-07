Cristiano Ronaldo foi fotografado esta terça-fira de manhã à chegada a Carrington, o centro de treinos do Manchester United. O goleador português, de 37 anos, surgiu ao volante e estava acompanhado pelo empresário Jorge Mendes.

Pouco depois, chegou também a Carrington Sir Alex Ferguson, o treinador responsável pela contratação do português em 2003 e ainda hoje consultor incontornável da atualidade do Manchester United.

É o regresso do jogador ao mesmo espaço de trabalho do restante plante dos "red devils", depois de ter falhado o início da pré-época a 4 de julho em Manchester e a digressão da equipa pela Ásia e Austrália.

O jogador tem trabalhado sozinho em Lisboa e mostra estar em boa forma física.

A permanência ou transferência de Ronaldo é agora a grande novela de verão do futebol europeu depois de resolvida a mudança de Lwandowski do Bayern de Munique para o Barcelona.

Sem que nenhuma das partes o tenha confirmado de viva, as notícias têm dado conta de um alegado desejo de Ronaldo em prosseguir a carreira num clube que lhe permita continuar a jogar na Liga dos Campeões, prova que o United falhou na última temporada.

Bayern, Paris Saint-Germain, Nápoles, Barcelona, Atlético de Madrid e até o Sporting são os clubes que têm sido relacionados com o melhor marcador da história da Liga dos Campeões. Nenhum confirmou a abertura para contratar Ronaldo, que aufere cerca de €30 milhões anuais e cuja poderá custar €15 milhões.

O Manchester United tem reiterado que o português não está à venda e o novo treinador do cube chegou até a revelar a possibilidade contratual de o avançado renovar até junho de 2024. O neerlandês Erik ten Hag garantiu repetidamente estar a preparar a nova temporada com Ronaldo na equipa e é esperado que fale esta terça-feira com Ronaldo sobre a próxima época.

O afastamento do goleador destes primeiros dias de trabalho do novo Manchester United foi justificado oficialmente com "motivos familiares" e algumas publicações especularam que seria a companheira Giorgina que estaria sem condições de voltar a Manchester depois de ter perdido no parto um dos gémeos que o casal esperava e dos quais apenas a bebé Bella Esmeralda sobreviveu.

Foi também noticiado em Inglaterra uma eventual abertura do United a emprestar Ronaldo a um clube da Liga dos Campeões durante uma temporada se o jogador acionar a referida renovação até 2024 e regressar ao clube para essa derradeira época nos "red devils".

À parte esta novela, veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 12h50CET, de 26 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10,2 milhões, Gabriel Veron, do Palmeiras (Brasil) para o FC Porto;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€57,3 milhões, Lisandro Martínez, do Ajax (Países Baixos) para o Manchester United;

€56,2 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Aquisições

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique para o Barcelona (Espanha);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra).

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona;

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique (Alemanha) para o Barcelona;

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€12 milhões, Marcão, Galatasaray (Turquia) para o Sevilha.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona para o Sporting.

Aquisições

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta.

Vendas

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€38 milhões, Kalidou Koulibaly, do Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille;

€12,5 milhões, Breel Embolo, do B. Moenchengladbach (Alemanha) para o AS Monaco.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€13 milhões, Sékou Mara, do Bordéus para o Southampton (Inglaterra).