Cristiano Ronaldo voltou a ser fotografado esta quarta-feira a entrar em Carrington, o centro de treinos do Manchester United., e tudo indica estará de volta ao trabalho integrado no plantel depois de ter falhado o início da preparação coletiva desta nova temporada.

O goleador português, de 37 anos, já tinha estado em Carrington na véspera, onde chegou ao volante, acompanhado pelo empresário Jorge Mendes, e de onde, aparentemente, saiu sozinho à tarde, pelas traseiras do centro de treinos dos "red devils".

Esta quarta-feira, o Manchester United efetuou uma partida de preparação contra o Wrexham, das divisões secundárias inglesas, num jogo que marcou a estreia do médio Christian Eriksen e do defesa Lisandro Martínez pelos "red devils". O português limitou-se a assistir à vitória do "ManU", por 4-1.

Tanto Ronaldo como o Manchester United continua sem clarificar a situação do avançado e, com isso, alimentam a especulação sobre a continuidade da ligação entre as partes. Certo é o afastamento de Atlético de Madrid e Bayern de Munique.

O presidente dos espanhóis, Enrique Cerezo, desmentiu contactos e afirmou ser "praticamente impossível" a contratação, com uma associação de claques do Atlético a manifestar desagrado perante a possibilidade de o clube contratar o símbolo da história do Real Madrid.

Já o presidente do Bayern , o antigo guarda-redes Oliver Khan, expressou admiração pelo melhor goleador da história da Liga dos campeões, mas garantiu que a contratação de Ronaldo "não se enquadra na atual filosofia do clube".

Os factos conhecidos apontam para que o futuro de Ronaldo passe mesmo pela permanência no Manchester United e pela primeira época do jogador a iniciar-se na Liga Europa, algo que o jogador parece estar a tentar evitar, sem grande sucesso.

O United abriu a pré-época a 4 de julho. Ronaldo foi dispensado da digressão da equipa pela Ásia e Austrália, por alegados "motivos familiares", mas ficou a trabalhar sozinho em Lisboa e revelando uma impressionante forma física.

Oficializada entretanto foi a contratação de Rúben Vinagre pelo Everton. Os "azuis" de Liverpool recebem o lateral-esquerdo por empréstimo do Sporting, com uma suposta opção de compra a rondar os €20 milhões de euros.

Vinagre foi adquirido pelos "leões" a meio da época passada por €10 milhões a troco de 50% do passe, devido à qualificação dos portugueses para a Liga dos campeões apesar de um primeiro período de empréstimo não muito feliz.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 18h40CET, de 27 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10,2 milhões, Gabriel Veron, do Palmeiras (Brasil) para o FC Porto;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€57,3 milhões, Lisandro Martínez, do Ajax (Países Baixos) para o Manchester United;

€56,2 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Aquisições

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Mathys Tel, do Rennes (França) para o Bayern Munique.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique para o Barcelona (Espanha);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra).

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona;

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique (Alemanha) para o Barcelona;

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€12 milhões, Marcão, Galatasaray (Turquia) para o Sevilha.

Vendas

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona para o Sporting.

Aquisições

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta.

Vendas

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€38 milhões, Kalidou Koulibaly, do Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille;

€12,5 milhões, Breel Embolo, do B. Moenchengladbach (Alemanha) para o AS Monaco.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€€20 milhões, Mathys Tel, do Rennes para o Bayern Munique (Alemanha).