A Liga espanhola esteve particularmente ativa esta quinta-feira no mercado de transferências somando as duas dois maiores aquisições.

O central francês Jules Koundé, 23 anos, transferiu-se do Sevilha para o Barcelona por €50 milhões e o lateral-direito argentino Nahuel Molina, de 24 anos, mudou-se da Udinese, de Itália, para o Atlético de Madrid.

Ainda em Espanha, o mesmo Atlético de Madrid decidiu emprestar ao Valência o brasileiro Samuel Lino, que contratou ao Gil Vicente por €6,5 milhões e que chegou a interessar ao Sporting.

De resto, em Manchester, Cristiano Ronaldo continua a ser tema de especulação. O máximo goleador da equipa na temporada passada apresentou-se no United na terça-feira, terá tido uma reunião com o treinador Erik ten Hag, com a presença do empresário Jorge Mendes, e na quarta-feira assistiu na linha lateral a um jogo de treino à porta fechada.

Notícias de Manchester

Esta quinta-feira, o Manchester Unitedpartilhou na página oficial fotografias da sessão de trabalho da manhã, onde surgem vários jogadores, incluindo os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, mas de Ronaldo nenhum sinal, quando o clube prepara jogos particulares contra os espanhóis Atlético de Madrid e Real Vallecano

A única manifestação pública próxima de Ronaldo não passou de uma mera sugestão. A companheira do jogador, a espanhola Giorgina, partilhou uma história temporária no Instagram mostrando duas canecas, cada uma com a inicial do nome dos membros do casal, dando a ideia de que estavam ambos na respetiva casa em Manchester.

De resto, a especulação continua e a mais recente sugere que o empresário Jorge Mendes estará também em contactos com o Sporting para o regresso do jogador esta época ao clube onde se formou.

A transferência agrada aos "leões", mas obrigaria a direção liderada por Frederico Varandas a montar uma operação financeira para contratar um jogador que tem um salário mensal líquido acima dos dois milhões de euros.

Mesmo sem pagar a transferência, o Sporting teria de conseguir quase um milagre para conseguir integrar Cristiano Ronaldo na folha salarial da SAD, podendo aqui ser determinante o principal patrocinador do clube e do jogador, a norte-americana Nike.

O jogador de 37 anos, adianta ainda alguma imprensa inglesa, terá pedido ao Manchester United para se desvincular sem contrapartidas e assim poder juntar-se a outro clube que lhe permita continuar jogar a Liga dos Campeões sem encargos de transferência. O que encaixaria no Sporting. Mas terá recebido uma nega do United, que insiste em contar com o avançado.

Apesar do distanciamento manifestado pelo presidente Enrique Cerezo, o Atlético de Madrid continua a ser apontado como a melhor alternativa para Ronaldo, estando a alegada contratação dependente de uma eventual saída do francês Antoine Griezmann ou até de uma troca entre os dois.

À margem desta novela, veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 21h50CET, de 28 de julho de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10,2 milhões, Gabriel Veron, do Palmeiras (Brasil) para o FC Porto;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€57,3 milhões, Lisandro Martínez, do Ajax (Países Baixos) para o Manchester United;

€56,2 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Aquisições

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€20 milhões, Mathys Tel, do Rennes (França) para o Bayern Munique.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique para o Barcelona (Espanha);

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund;

€17 milhões, Tyler Adams, do RB Leipzig para o Leeds (Inglaterra).

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona;

€50 milhões, Jules Koundé, do Sevilha para o Barcelona;

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique (Alemanha) para o Barcelona;

€20 milhões, Nahuel Molina, da Udineses (Itália) para o Atlético de Madrid.

Vendas

€50 milhões, Jules Koundé, do Sevilha para o Barcelona;

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália);

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona para o Sporting.

Aquisições

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta.

Vendas

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€38 milhões, Kalidou Koulibaly, do Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille;

€12,5 milhões, Breel Embolo, do B. Moenchengladbach (Alemanha) para o AS Monaco.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€€20 milhões, Mathys Tel, do Rennes para o Bayern Munique (Alemanha).