Cristiano Ronaldo voltou a jogar este fim de semana pelo Manchester United, mas não conseguiu travar a especulação sobre o seu suposto desejo de se mudar para um clube que vá jogar na Liga dos Campeões.

O avançado português voltou a vestira a camisola do United durante 45 minutos contra os espanhóis do Rayo Vallecano.

Ronaldo foi aplaudido por uma parte dos adeptos em Old Trafford e assobiado por outra. No final, diz-se que deixou o estádio antes de o jogo terminar, o que está a ser utilizado para acentuar os rumores de um alegado divórcio iminente entre jogador e clube.

Por outro lado, o presidente do Barcelona parece querer manter no ar a eventual contratação de Bernardo Silva, atualmente no Manchester City.

O médio formado no Benfica garante estar a dedicado a 100% ao projeto de Pep Guardiola e diz que assim será até ao último dia, mas o presidente do Barcelona, questionado pela eventual contratação do português, e depois de já se ter distanciado em nome das boas amizades que mantém nos campeões ingleses, agora referiu: "vamos ver o que acontece".

"Primeiro temos de inscrever os jogadores e livrar-nos daqueles que não contam. Ainda pode haver mais negócios", explicou Joan Laporta, à margem da apresentação do defesa Jules Koundé e lembrando ainda que também "Messi é jogador do PSG".

Em Portugal, continua em aberto o futuro de Matheus Nunes, no Sporting, e o de Ricardo Horta, no Braga, dois jogadores que se deverão defrontar no domingo, no arranque da Liga portuguesa, mas que poderão chegar a setembro a vestir outras camisolas.

À margem desta novela, veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 17h00CET, de 1 de agosto de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€10,5 milhões, João Victor, do Corinthians (Brasil) para o Benfica;

€10,2 milhões, Gabriel Veron, do Palmeiras (Brasil) para o FC Porto;

€10 milhões, Francisco Trincão, do Barcelona (Espanha) para o Sporting CP.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra);

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto.

Aquisições

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund (Alemanha) para o Manchester City;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€57,3 milhões, Lisandro Martínez, do Ajax (Países Baixos) para o Manchester United;

€56,2 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea.

Vendas

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea;

€52,26 milhões, Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal;

€48,75 milhões, Kalvin Phillips, do Leeds para o Manchester City.

Aquisições

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€26 milhões, David Raum, do Hoffenheim para o RB Leipzig.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique para o Barcelona (Espanha);

€26 milhões, David Raum, do Hoffenheim para o RB Leipzig;

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund.

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona;

€50 milhões, Jules Koundé, do Sevilha para o Barcelona;

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique (Alemanha) para o Barcelona;

€20 milhões, Nahuel Molina, da Udineses (Itália) para o Atlético de Madrid.

Vendas

€50 milhões, Jules Koundé, do Sevilha para o Barcelona;

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra);

€20 milhões, Philippe Coutinho, do Barcelona para o Aston Villa (Inglaterra);

€15 milhões, Brais Méndez, do Celta de Vigo para a Real Sociedad;

€11 milhões, Mathías Olivera, do Getafe para o Nápoles (Itália.

Aquisições

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta;

€21 milhões, Éderson Lourenço, do Salernitana para a Atalanta.

Vendas

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€38 milhões, Kalidou Koulibaly, do Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão.

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€19 milhões, Arthur Theate, do Bolonha (Itália) para o Rennes;

€15 milhões, Takumi Minamino, do Liverpool (Inglaterra) para o AS Mónaco;

€13 milhões, Mohamed Bayo, do Clermont Foot para o Lille.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra);

€€20 milhões, Mathys Tel, do Rennes para o Bayern Munique (Alemanha).