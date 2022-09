Antony Matheus dos Santos está a horas de se tornar no mais recente reforço do Manchester United. A transferência foi confirmada pelos "red devils" e pelo Ajax de Amesterdão, embora ainda careça de oficialização por faltar a assinatura do jogador.

Já oficializado está o maior negócio desta janela de transferências entre emblemas ingleses. O central francês Wesley Fofana trocou o Leicester pelo Chelsea, por €80,4 milhões.

Se se somarem os bónus, cujo valor não foi revelado, Fofana, de 21 anos, pode tornar-se no defesa mais caro da história, um título agora na posse de Harry Maguire, contratado pelo Manchester United há três anos por €87 milhões.

Este verão, os "red devils" aceitam pagar por Antony €95 milhões no imediato e mais cinco milhões por objetivos. Após oficialização, o extremo brasileiro de 22 anos vai bater o recorde de transferências na presente janela de inscrições, ultrapassando a mudança de €80 milhões de Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid.

O negócio de Antony fixa também um novo máximo na lista de vendas da liga neerlandesa.

Ainda por Old Trafford, o treinador Erik ten Hag , optando por não comentar ainda a iminente incorporação de Antony, voltou a garantir que Cristiano Ronaldo faz parte dos planos e deve mesmo cumprir o último ano de contrato que mantém com o clube, falhando pela primeira vez na carreira sénior a Liga dos Campeões.

Em Inglaterra, foi entretanto também confirmada a contratação em definitivo do defesa-central Cristian Romero pelo Tottenham. O argentino, de 24 anos, esteve cedido aos "Spurs" pela Atalanta e agora muda-se de forma permanente para Londres, por €50 milhões.

Em Portugal, o último grande negócio é a venda pelo Benfica do ucraniano Roman Yaremchuck para o Club Brugge, por €16 milhões.

A Lisboa, chegou entretanto o alemão Julien Draxler, de 28 anos, para assinar pelo Benfica, por empréstimo do Paris Saint-Germain, numa altura em que o compatriota Julien Weigl deverá deixar a Luz também por empréstimo, rumo ao Borussia de Moenchengladbach.

A cedência de Draxler deve custar às "águias" €2,5 milhões e salário de €7 milhões/ano partilhado com o PSG. Benfica deixa Vertonghen prosseguir a carreira no Anderlecht e Meité pode seguir para a Cremonese.

O Sporting CP também volta a estar ativo, mas mais modestos que o rival lisboeta. Nestes últimos dias, os "leões" anunciaram a "substituição" de Matheus Nunes pelo grego Sotiris Alexandropoulos, de 20 anos, contratado ao Panathinaikos, por €4,5 milhões, e devem ainda anunciar a contratação do extremo brasileiro Arthur Gomes, formado no Santos e oriundo do Estoril, além da renovação do uruguaio Sebastian Coates até 2024.

No FC Porto, está iminente a contratação do guarda-redes Samuel Portugal, do Portimonense, por €4 milhões.

A janela de verão do mercado de transferências europeu está nas derradeiras horas. As inscrições encerram a 1 de setembro na maior parte dos países. À meia noite (CET) em Inglaterra e Espanha, às 18 horas na Alemanha, às 20 horas em Itália e à 01 hora da madrugada já de sexta-feira em França e Portugal.

Expetativa para ver agora se Cristiano Ronaldo se mantém ou não no Manchester United após a confirmação da contratação de Antony. Se ficar, como parece, será a primeira temporada na carreira sem CR7 jogar a Liga dos Campeões.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de verão, que fecha a 1 de setembro. A maior parte estão já confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 16h40 CET, de 31 de agosto de 2022):

Aquisições

€20 milhões, David Carmo, do Sporting de Braga para o FC Porto;

€15,3 milhões, David Neres, do Shakthar Donetsk (Ucrânia) para o Benfica;

€13 milhões, Fredrik Aursnes, do Feynord (Países Baixos) para o Benfica;

€10,5 milhões, Gabriel Veron, do Palmeiras (Brasil) para o FC Porto;

€10 milhões, Enzo Fernandéz, do River Plate (Argentina) para o Benfica.

Vendas

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica para o Liverpool (Inglaterra);

€45 milhões, Matheus Nunes, do Sporting para o Wolverhampton (Inglaterra);

€40 milhões, Vitinha, do FC Porto para o Paris Saint-Germain (França);

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting para o Paris Saint-Germain (França);

€35 milhões, Fábio Vieira, do FC Porto para o Arsenal (Inglaterra).

Aquisições

€95 milhões, Antony dos Santos, do Ajax para o Manchester United;

€82,5 milhões, Wesley Fofana, do Leicester para o Chelsea;

€75 milhões, Darwin Nuñez, do Benfica (Portugal) para o Liverpool;

€70,65 milhões, Casemiro, do Real Madrid (Espanha) para o Manchester United;

€70 milhões, Alexander Isaak, da Real Sociedade (Espanha) para o Newcastle.

Vendas

€80,4 milhões, Wesley Fofana, do Leicester para o Chelsea;

€65,3 milhões, Marc Cucurella, do Brighton para o Chelsea;

€58 milhões, Richarlison, do Everton para o Tottenham;

€58 milhões, Raphinha, do Leeds para o Barcelona (Espanha);

€56 milhões, Raheem Sterling, do Manchester City para o Chelsea.

Aquisições

€67 milhões, Matthijs de Ligt, da Juventus (Itália) para o Bayern de Munique;

€32 milhões, Sadio Mané, do Liverpool (Inglaterra) para o Bayern Munique;

€31 milhões, Sébastien Haller, do Ajax (Países Baixos) para o B. Dortmund;

€30 milhões, Karim Adeyemi, do RB Salzburgo (Áustria) para o B. Dortmund;

€26 milhões, David Raum, do Hoffenheim para o RB Leipzig.

Vendas

€60 milhões, Erling Haaland, do B. Dortmund para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique para o Barcelona (Espanha);

€26 milhões, David Raum, do Hoffenheim para o RB Leipzig;

€20,5 milhões, Taiwo Awoniyi, do Union Berlin para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€20 milhões, Nico Schlotterbeck, do Friburgo para o B. Dortmund.

Aquisições

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco (França) para o Real Madrid;

€55 milhões, Raphinha, do Leeds (Inglaterra) para o Barcelona;

€50 milhões, Jules Koundé, do Sevilha para o Barcelona;

€45 milhões, Robert Lewandowski, do Bayern Munique (Alemanha) para o Barcelona;

€20 milhões, Nahuel Molina, da Udineses (Itália) para o Atlético de Madrid.

Vendas

€70,65 milhões, Casemiro, do Real Madrid para o Manchester United (Inglaterra);

€70 milhões, Alexander Isaak, da Real Sociedade para o Newcastle (Inglaterra);

€50 milhões, Jules Koundé, do Sevilha para o Barcelona;

€32,6 milhões, Gonçalo Guedes, do Valência para o Wolverhampton (Inglaterra);

€31 milhões, Diego Carlos, do Sevilha para o Aston Villa (Inglaterra).

Aquisições

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€32 milhões, Charles De Ketelaere, do Clube Brugge (Bélgica) para o AC Milan;

€23,6 milhões, Joaquín Correa, da Lázio para o Inter de Milão;

€22 milhões, Jérémie Boga, do Sassuolo para a Atalanta.

Vendas

€67 milhões, Mathijs de Ligt, da Juventus para o Bayern de Munique (Alemanha);

€41 milhões, Gleison Bremer, do Torino para a Juventus;

€40 milhões, Federico Chiesa, da Fiorentina para a Juventus;

€38 milhões, Kalidou Koulibaly, do Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€36 milhões, Gianluca Scamacca, do Sassuolo para o West Ham (Inglaterra).

Aquisições

€41,5 milhões, Vitinha, do FC Porto (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€38 milhões, Nuno Mendes, do Sporting CP (Portugal) para o Paris Saint-Germain;

€23 milhões, Fabián Ruiz, do Nápoles (Itália) para o Paris Saint-Germain;

€20 milhões, Arnaud Kalimuendo, do Paris Saint-Germain para o Rennes;

€19 milhões, Arthur Theate, do Bolonha (Itália) para o Rennes.

Vendas

€80 milhões, Aurélien Tchouameni, do Mónaco para o Real Madrid (Espanha);

€37 milhões, Sven Botman, do Lille para o Newcastle (Inglaterra);

€36 milhões, Amadou Onana, do Lille para o Everton (Inglaterra);

€35 milhões, Nayef Aguerd, do Rennes para o West Ham (Inglaterra);

€21,3 milhões, Cheick Doucouré, do Lens para o Crystal Palace (Inglaterra).