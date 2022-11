Gerard Piqué publicou um vídeo pessoal esta quinta-feira e surpreendeu o mundo do futebol. A poucos dias do Mundial do Qatar, para o qual estava pré-selecionado, o defesa do FC Barcelona anunciou a reforma antecipada.

Aos 35 anos, o defesa do Barcelona e um dos futebolistas com mais títulos no mundo, despede-se dos relavdos este sábado. O último jogo oficial e Piqué será contra o Almeria, a contar para a Liga espanhola, em Camp Nou.

"Sempre disse que depois do 'Barça' não haveria nenhuma outra equipa. Assim será. Sábado, será o meu último jogo em Camp Nou. Passarei a ser mais um 'culé' a puxar pela equipa e transmitirei o meu amor pelo 'Barça' aos meus filhos tal como a minha família fez comigo", afirmou Piqué, num vídeo onde misturou imagens da infância e dos momentos que viveu no clube "blaugrana", ao qual admite voltar no futuro.

Já me conheço. Parto agora, mas voltarei. Gerard Piqué Futebolista do FC Barcelona

Piqué fez parte de uma geração de ouro, no Barcelona e na seleção espanhola. Brilhou ao lado de Xavi, Iniesta, Messi e até Cristiano Ronaldo, com quem jogou no Manchester United entre 2004 e 2008. Passou ainda pelo Saragoça em 2006/07.

Um ano para esquecer

A atravessar um período de menor fulgor, com a perda da titularidade no FC Barcelona, son as ordens do antigo colega Xavi Hernandez, também fora dos relvados a vida não tem sido fácil para Piqué.

Divorciou-se da cantora Shakira, de quem tem dis filhos, e foi ainda visado pelo escândalo da divulgação de uns audios em que pedia ao presidente da Federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, para facilitar a vida do FC Andorra na terceira divisão, de onde onde o clube detido por Piqué subiu para jogar esta temporada na segunda liga espanhola

Ganhou oito ligas espanholas, sete Taças do Rei, seis Supertaças de Espanha, uma Liga inglesa, uma taça da Liga inglesa, quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e, pela seleção de Espanha, foi campeão do mundo em 2010 e da Europa em 2012.

No horizonte, já há quem veja Piqué na presidência do Barcelona, o clube que sempre sonhou representar e ao qual admite voltar.

"Será presidente do Barça, sem dúvida. (Piqué) possui três condições para iso: está no clube há 25 anos, conhece o mundo do futebol pelo lado dos jogadores e conhece a indústria do desporto pelo lado do empresrio. Tenho a certeza que ele pode ser um grande presidente do Barcelona", afirmou Javier Tebas, o presidente da Liga de Futebol de Espanha, em declarações à Rádio COPE.

As explicações de Xavi

Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Almeria, o treinador Xavi Hernández colocou a prioridade na conquista dos "três pontos para pressionar o Real Madrid e manter a boa dinâmica na Liga", mas reconheceu também que "será um jogo especial devido à despedida de Piqué, que merece todos os elogios".

"Tive a sorte de ser seu colega de equipa e treinador. As circusnâncias adversas levaram-no a decidir partir. Eu passei por uma situaçãao parecida e é normal dar um passo ao lado. Tinha contrati e decidir deixa-lo é um gesto de grandeza. É uma lenda do clube e merece ser reconhecido como tal", afirmou Xavi.

O treinador revelou ter tido uma conversa com Piqué no verão, comunicando-lhe as suas "intenções" enquanto treinador. "Foi um dos dias mais difíceis da da minha carreira de treinador e agora também. Foi meu colega. Passou-se com todos nós. Quando chega o momento em que não te sentes tão útil, não é fácil gerir. Ficamos a sabe-lo esta semana", revelou o treinador, que inda vai decidir se dá a titularidade a Piqué neste jogo especial.

Gerard Piqué soma atualmente 768 jogos desde que se estreou no futebol sénior, dos quais 666 foram disputados por clubes e 102 pela seleção espanhola. Embora defesa, celebrou 62 golos, dos quais cinco pela equipa nacional.

No sábado, é quase certo que Piqué vai chegar aos 769 jogos oficiais, pelas palavras de Xavi, faltando apenas saber se como titular e capitão ou como suplente utilizado.