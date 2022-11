O Equador entrou da melhor forma no Mundial de Futebol. A equipa do ex-sportinguista Gonzalo Plata venceu os anfitriões, o Qatar, por 2-0, no jogo inaugural do torneio.

Um bis de Enner Valência, jogador dos turcos do Fenerbahce, de Jorge Jesus. O equatoriano igualou Cristiano Ronaldo ao marcar os últimos cinco golos da banana mecânica em Mundiais. Mais um e apanha Eusébio, que somou seis e lidera esta tabela à parte com o italiano Paolo Rossi e o russo Oleg Salenko.

Enner Valência isolou-se ainda como melhor goleador em Mundiais da seleção La Tri, como também é conhecida. O avançado e capitão do Equador soma cinco golos em quatro jogos, à frente de Agustín Delgado, que marcou três.

Já o Qatar, que contou com o português naturalizado Pedro "Ró-Ró" Miguel no onze, tornou-se no primeiro país anfitrião a ser derrotado no jogo inaugural e logo na estreia da equipa árabe em Campeonatos do Mundo.

O grupo A fica completo esta segunda-feira com o duelo dos principais favoritos, Senegal-Países Baixos.