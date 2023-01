Após derramamento de sangue protestos tornam-se pacíficos no Peru

Desta vez foram pacíficos os protestos na capital do Peru, Lima. Ainda assim, está longe de estar terminodo o movimento de apoio ao Presidente destituído, Pedro Castillo.

A atual chefe de Estado do país, Dina Boluarte, tinha apelado ao diálogo mas os manifestantes continuam a sair às ruas contra a destituição e detenção do primeiro líder do país de origem andina. Castillo foi afastado e preso no mês passado e após uma tentativa, falhada, de dissolução do Congresso peruano.

Desta vez a polícia não interveio e os manifestantes, chegados de vários pontos do país, muitos deles remotos, marcaram a sua posição sem a onda de violência que se tem assistido há semanas. Confrontos, entre polícia e quem protesta, que já fizeram quase 50 mortes.

Através das redes sociais, Pedro Castillo, agradecia a "lúcida declaração" e "solidariedade" para com o povo peruano, de Petro Gustavo, o novo Presidente da Colômbia. "O desejo de construir uma América Latina unida persistirá sempre", afirmava o ex-chefe de Estado peruano.

Sul do país arrisca escassez de alimentos

As dezenas de bloqueios de estradas, por parte dos manifestantes anti-governamentais, estão a complicar a entrega de bens de primeira necessidade em algumas regiões, sobretudo no sul do Peru. Começa já a sentir-se a falta de alimentos e combustível.

Cusco é uma das cidades onde os camiões-cisterna, que transportam os combustíveis, não conseguem chegar. Em Puno, junto ao Lago Titicaca, os preços de alimentos como batatas ou tomate já triplicaram.