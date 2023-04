Artista húngaro atravessou o Danúbio na corda bamba

De euronews

Na corda bamba, o multipremiado artista húngaro László Simet Jr. atravessou o rio Danúbio. A travessia deste foi uma estreia mundial. Simet equilibrou-se num cabo de aço de 300 metros de comprimento e 22 milímetros de espessura sem corda de segurança.

Uma performance que integra o projeto ÁTMENTEM, que significa "Eu atravessei", do Centro Nacional de Artes Circenses da Hungria.

“É um pouco simbólico que estejamos a transmitir os nossos valores culturais, porque qual é a função da arte em tempo de guerra, no período pós-Covid, senão levar os valores dos nossos pais e avós para o outro lado, passar transmiti-los aos nossos filhos, à posteridade? É um esforço de equipa, um milagre em formação", diz Péter Fekete, diretor do Centro Nacional de Artes Circenses da Hungria.

"Uma das minhas principais preocupações era o quanto o vento iria empurrar o poste. As câmaras que foram colocadas nele deram uma área de superfície extra. O poste em si era leve, mas com as câmaras acabou por ficar bastante pesado", disse o artista László Simet Jr.

Durante a performance, a Danubia Orchestra interpretou obras dos grandes compositores húngaros.

A travessia do Danúbio também comemorou os 150 anos da unificação das cidades independentes de Peste, Buda e Óbuda, em Budapeste.