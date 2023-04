As queixas dos agricultores da Europa de Leste

De Euronews

Os agricultores da Europa de Leste atrasaram as vendas, enquanto esperam a subida dos preços. Mas com a aproximação da colheita, o tempo está a esgotar-se.

Há várias semanas que exigem mais controlo sobre as exportações dos cereais ucranianos, considerados responsáveis pela queda dos preços.

"Os últimos meses têm sido um verdadeiro teste. Neste momento, uma grande parte da nossa produção ainda está no armazém porque durante alguns meses o preço das sementes de girassol foi mais baixo do que o preço de produção dessas sementes para nós", revela Iliya Prodanov, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cereais da Bulgária

Os agricultores denunciam a ineficácia dos corredores de solidariedade e as rotas de trânsito isentas de impostos para mercadorias ucranianas nas estradas, nos caminhos-de-ferro e nos portos europeus. Os cereais destinados a outros mercados e países emergentes inundaram os países vizinhos da Ucrânia. Os agricultores dizem que apoiam o trânsito de mercadorias ucranianas através da Europa, mas não à custa da economia local.

“A passagem da produção não é um problema. Mas neste momento, a passagem não é uma verdadeira passagem. As mercadorias ficam aqui na Bulgária", lamenta Iliya Prodanov.

A Bulgária, a Hungria, a Polónia e a Eslováquia anunciaram proibições às importações de cereais ucranianos até ao final de junho. Querem poder controlar a quantidade de mercadorias ucranianas que entram nos seus mercados, por exemplo, com contentores selados ou camiões.

As Medidas põem em causa lei europeia. Armin Steinbach, professor de Análise Económica do Direito, na L'École des Hautes Études Commerciales de Paris, lembra que um estado-membro não pode impor unilateralmente restrições comerciais a um terceiro. “Na União Europeia, a competência para lidar com a política comercial e adotar medidas comerciais é exclusivamente da UE e da Comissão Europeia”, sublinha.

A União Europeia pode disponibilizar 150 milhões de euros em ajuda de emergência aos agricultores. As medidas propostas pela comissão dependem da retirada pelos Estados das suas medidas unilaterais.