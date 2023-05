A nova face da extrema-direita grega

De Euronews

A proibição do Aurora Dourada, considerado como organização criminosa, e a prisão dos principais dirigentes não afastou a direita mais radical do panorama político grego.

Em Outubro de 2020, o sistema judicial grego deu o que parecia ser o golpe final na extrema-direita mais radical da Grécia.

Os líderes do Aurora Dourada foram condenados a pesadas penas de prisão pelo tribunal. Os juízes deram seguimento à acusação de que a formação neonazi, que o eleitorado colocou numa alta posição durante vários anos, não era mais do que um bando criminoso que operava sob a capa de um partido político.

Mas os festejos à porta do Tribunal da Relação de Atenas esmoreceram rapidamente.

Conta o jornalista Kostas Tsellos, no Pireu: "Neste mesmo local, há quase 10 anos, os "grupos de assalto" do Aurora Dourada, que dominavam na altura os subúrbios operários do Pireu, assassinaram o rapper e ativista de esquerda Pavlos Fyssas. Foi o princípio do fim para os neonazis gregos, Um fim que foi selado pelo fracasso eleitoral de 2019 e pela decisão do tribunal alguns meses depois. No entanto, a retórica extremista do Aurora Dourada, que se formou durante o período da crise económica e dos refugiados, ainda encontra alguns ouvidos recetivos aqui".

Na cidade vizinha de Nikea, uma das mais infames "células de assalto" do Aurora Dourada operou durante vários anos. Atualmente, o Aurora Dourada não existe como partido político e não foram registados incidentes violentos nos últimos anos. Apesar de os fluxos migratórios terem diminuído, a ideologia extremista procura novas formas de expressão.

É o que diz o Presidente da Câmara de Nikea, Giorgos Ioakimidis: "A inflação que cresce e causa dificuldades na vida quotidiana das pessoas, a retórica antissistema que cresceu após o acidente de comboio em Tempi, um acidente pelo qual todo o espetro político, da direita à esquerda, é culpado e que prova que o sistema não está a funcionar corretamente: Tudo isso reúne esta parte da população (de extrema-direita) que procura voltar ao jogo político".

Antigos dirigentes do AD procuram regresso à ribalta

Muitos dirigentes do Aurora Dourada não desistiram das ambições políticas. Ilias Kasidiaris, outrora um dos mais altos dirigentes da Aurora Dourada e condenado pela atividade criminosa da organização, fez campanha a partir da prisão. No último minuto, o seu partido "Hellines" (Gregos) foi banido das eleições de maio.

Ilias Kasidiaris quer ser o novo rosto da extrema-direita (na Grécia). Kostis Papaioannou Dirigente da ONG "Signal"

Kostas Papaioannou dirige a ONG "Signal", que estuda o fenómeno da extrema-direita e explica: "Fez uma grande campanha pré-eleitoral a partir do interior da prisão e é de perguntar como foi autorizado a comunicar, a utilizar as redes sociais e a fazer discursos a partir da cela. Ele quer ser o novo rosto da extrema-direita. É extremamente importante que ele tenha sido banido das eleições. Embora isso tenha acontecido depois de muitos altos e baixos e no último minuto, encontraram uma forma constitucional de o proibir. O que realmente importa, porém, é que o problema da extrema-direita na Grécia não só não está resolvido como passa agora para um nível completamente novo e mais difícil".