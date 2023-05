Diminuição de nível de água do Lago Prespa ameaça biodiversidade

De euronews

Em abril, à semelhança dos meses anteriores, a estação meteorológica nas margens do Lago Prespa, registou uma média de precipitação inferior à dos anos anteriores. As águas do lago são partilhadas pela Macedónia do Norte, Grécia e Albânia.

"Com o aquecimento global, a precipitação de chuva e neve está a diminuir constantemente", explica Goran Lazarevski do Centro Meteorológico de Prespa.

As condições meteorológicas desfavoráveis associadas às alterações climáticas e ao impacto humano colocam em risco a sobrevivência desta paisagem.

"Existem dois grupos de ameaças. São ameaças graves. O primeiro é a influência antropogénica, ou seja, as atividades do fator humano dentro das margens do lago e na sua área de captação. E a segunda ameaça grave são as alterações climáticas", afirma Ajam Al Malla, diretor do Departamento de Ecologia de Resen.

A diminuição do nível de água do lago ameaça a rica biodiversidade desta região e as suas espécies de aves endémicas.

“A diminuição de água afeta, por exemplo, diretamente os habitats. Assim, com a influência da diminuição, a qualidade dos habitats está a piorar. Está a afetar a existência das espécies, que não estão a encontrar facilmente alimento para a sua existência, para desovar e se reproduzirem. Por isso, estão a abandonar esta região, este lugar", afirma o biólogo Nikola Zdravevski.