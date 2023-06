O famoso Hermitage vai tornar-se "H'ART Museum", nos Países Baixos, e a primeira grande exposição vai focar-se num artista nativo da Rússia que morreu cidadão francês

A invasão russa da Ucrânia fez mais uma vítima no mundo das artes.

O Museu Hermitage, de Amesterdão, nos Países Baixos, cortou laços no ano passado com a "casa mãe", em São Petersburgo, devido à guerra e a partir de setembro vai passar a chamar-se “H’ART Museum”.

O Hermitage vai tornar-se no "H'ART Museum"

A decisão foi anunciada esta semana, com o museu neerlandês a revelar também novas parceiras com o Centro Pompidou, de Paris, o Museu Britânico, de Londres, e o Smithsonian, de Washington.

A primeira grande exposição do novo "H'ART Museum", de Amesterdão, está prevista para meados de 2024, numa parceria com o Pompidou, e foca-se no artista Wassily Kandinsky, um nativo da Rússia que morreu em França em 1944.