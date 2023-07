O clube saudita agora treinado pelo português Jorge Jesus ameaça um terramoto no mundo do futebol com proposta estratosférica pelo francês do Paris Saint-Germain

Paris Saint Germain está tentado a aceitar a oferta ultragalática dos sauditas do Al Hilal para contratarem Kylian Mbappé.

O clube agora treinado pelo português Jorge Jesus está disposto a pagar 300 milhões de euros aos parisienses pela transferência e mais 700 milhões de salário anual a Mbappé, que já manifestou a intenção de não renovar com o PSG, com termina contrato em junho do próximo ano.

O jogador foi contratado ao AS Mónaco, por empréstimo no final da janela de transferências do verão de 2017, com uma opção de compra obrigatória no final dessa época de 180 milhões de euros, o que tornou no segundo jogador mais caro da história atrás de Neymar, contratado algumas semanas antes ao Barcelona por 222 milhões, o valor da cláusula de rescisão do brasileiro.

Sem conseguir convencer Mbappé a renovar, os franceses arriscam-se a ver o avançado de 24 anos partir a custo zro em julho de 2024 e tentam não perder o investimento.

Além de ter deixado a porta aberta ao jogador para acionar a opção de renovação automática por um ano que ele mantém no contrato, o PSG estará também a negociar com o Barcelona uma transferência que parece impossível para os catalães, atualmente em dificuldades financeiras, e abertos a outros interessados que possam permitir aos franceses recuperar o forte investimento numa estrela há muito associada ao Real Madrid.

A oferta das arábias que agora surgiu é vista, por isso, com bons olhos pelos donos qataris do PSG, mas primeiro terão de ajudar o Al Hilal e Jorge Jesus a convencerem Mbappé a "vender" a carreira desportiva em troca de um grande salto da fortuna pessoal.