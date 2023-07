Investigadores registam novo máximo 20 anos depois com base em dados do Copernicus

As águas do Mar Mediterrâneo bateram esta segunda-feira o recorde para a temperatura diria mais alta à superfície, anunciou à agência France Press o principal centro de estudos marítimos espanhol.

Em plena onda de calor pelo sul da Europa, com incêndios graves no sudeste da Grécia, na ilha italiana da Sicília e na costa sul do Mediterrâneo, na Argélia, a superfície do mar que separa a Europa de África e que liga a Turquia ao Atlântico chegou aos 28,71.°C.

"Foi batido um novo recorde para o período de 1982-2023 para a temperatura média diária da superfície do mar no Mediterrâneo, com 28,71ºC", revelaram os investigadores do Instituto de Ciências do Mar (ICM), localizado em Barcelona.

O registo teve por base dados de satélite do observatório europeu Copernicus.

O anterior recorde estava nos 28,025.°C e tinha sido registado há duas décadas, a 23 de agosto de 2023.