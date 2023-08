Inglaterra fica à espera do encontro entre Colômbia e Jamaica para saber qual o adversário que terá pela frente na próxima fase do Mundial.

Inglaterra garantiu, esta segunda-feira, o apuramento para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo Feminino de Futebol, ao derrotar a Nigéria, no desempate por grandes penalidades.

As campeãs europeias em título tiveram muitas dificuldades perante uma seleção africana e no final do tempo regulamentar e do prolongamento o marcador estava a zeros. Nos penáltis, as nigerianas Michelle Alozie e Desire Oparanozie atiraram ao lado. Do lado das inglesas, Chloe Kelly não falhou o penálti que sentenciou o resultado final.

Inglaterra fica, agora, à espera do encontro entre Colômbia e Jamaica para saber qual o adversário que terá pela frente nos quartos-de-final do Mundial.