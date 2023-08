FIFA abre inquerito disciplinar a Luis Rubiales

De euronews

Beijo a jogadora sem o seu consentimento e gestos obscenos na tribuna na origem do processo aberto pelo organismo que tutela o futebol mundial

A FIFA abriu um inquérito disciplinar a Luis Rubiales devido ao seu comportamento durante os festejos do título mundial conquistado pela seleção espanhola, que de acordo com o organismo que tutela o futebol mundial, pode constituir uma violação do artigo 13 do código disciplinar.

O artigo em questão refere-se aos comportamentos ofensivos e à violação de regras básicas de conduta.

Além de ter beijado uma jogadora sem o seu consentimento, o presidente da Federação Espanhola de Futebol efetuou gestos obscenos na Tribuna.