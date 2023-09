Morreu o ex-vocalista dos Smash Mouth, banda que deu "brilho" à banda sonora de Shrek

Faleceu Steve Harwell. O ex-vocalista dos Smash Mouth tinha 56 anos e sofria de insuficiência hepática.

Morreu o ex-vocalista da banda californiana Smash Mouth. Steve Harwell tinha 56 anos e faleceu devido a uma insuficiência hepática.

Nas redes sociais, os membros do grupo que tinha já abandonado, lembravam Harwell como "um verdadeiro americano" e diziam que ele será "recordado pela sua concentração inabalável e determinação apaixonada para alcançar o estrelato".

O cantor - um dos membros fundadores dos Smash Mouth, banda criada em 1994 - tinha abandonado a carreira e os seus companheiros de estrada vinte anos depois do "primeiro encontro" e na sequência de um incidente com fãs. Na altura, justificava-se a sua partida com questões de saúde, física e mental. E elas seriam o seu grande desafio, até ao fim.

Há vários anos que - também devido aos excessos cometidos, que o levaram, por exemplo, ao alcoolismo - se debatia com vários problemas de saúde. Sofria também de encefalopatia de Wernicke, doença que lhe afetava as capacidades motoras e a memória. Tinha-lhe sido, igualmente, diagnosticada cardiomiopatia, há dez anos.

O primeiro grande êxito dos Smash Mouth foi "Walkin" on the Sun" mas para a história ficam, talvez sejam as canções que mais dizem ao público em geral, as interpretações de dois temas, que integraram a banda sonora do filme Shrek: "All Star" e "I'm a Beliver".

O anúncio da sua morte foi feito, num comunicado, pelo seu agente, Robert Hayes, que garantia que Steve Harwell morreu rodeado pela família e amigos, em casa, nos EUA.

Enquanto fez parte dos Smash Mouth a banda vendeu mais de 10 milhões de álbuns, em todo o mundo.