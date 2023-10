Forte sismo, seguido de várias réplicas, abala Afeganistão

De Euronews com AFP, AP

Agências de notícias falam em, pelo menos, 15 mortos e dezenas de feridos causados por sismo e réplicas, nos arredores de Herat, no Afeganistão.

Um forte terramoto, seguido de várias réplicas, foi registado no sábado na província de Herat, no oeste do Afeganistão, por volta das 11 horas, hora local. Uma informação confirmada à Associated Press por Abdul Shakor Samadi, um residente desta localidade, que faz parte de uma província, com o mesmo nome, que faz fronteira com o Irão.

Aa agências de notícias internacionais falam em, pelo menos, 15 mortos e dezenas de feridos. A France Press, citando Mohammad Taleb Shahid, Diretor da Saúde Pública da província de Herat, acrescentava que "ainda não há um "balanço final".

O porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes, Mullah Jan Sayeq, citado pela mesma agência, dizia que "cerca de 40" pessoas tinham ficado feridas nas réplicas sentidas em três províncias, "números preliminares. É possível que aumentem", frisava o mesmo responsável.

As ligações telefónicas foram interrompidas, dificultando a obtenção de informações sobre as zonas afetadas. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram centenas de pessoas nas ruas, à porta das suas casas e escritórios, na cidade de Herat. Temiam-se novos tremores de terra.

O Serviço Geológico dos EUA (USGS) dava conta da ocorrência de um primeiro sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter, com epicentro a 40 quilómetros da referida cidade.

No total, e de acordo com a mesma fonte citada pela AP, terão ocorrido sete abalos, seis deles réplicas, com magnitudes entre 5,5 e 6,3, nas proximidades de Herat e Zindah Jan.

O terramoto também foi sentido nas províncias vizinhas de Farah e Badghis, de acordo com os meios de comunicação social locais.