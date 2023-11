Neerlandeses votam até às 21 horas para eleger um novo governo

Com a saída de cena do liberal conservador Mark Rutte, a única certeza é que os Países Baixos vão ter 13 anos depois um novo rosto à frente do executivo

Os Países Baixos elegem esta quarta-feira um novo governo e já sabem que, pelo menos, vão ter um novo primeiro-ministro. Mark Rutte liderou o executivo durante 13 anos, mas após um desacordo sobre imigração demitiu-se em julho e precipitou estas eleições, onde um recém formado partido se pode revelar determinante na nova coligação vista como inevitável para formar um novo executivo. O centrista Novo Contrato Social (NSC), de Pieter Omtzigt, era o quarto partido nas derradeiras sondagens divulgada esta terça-feira, pelas empresas I&O Research e Peil.nl, após uma campanha dominada pelos debates em torno da imigração, do aumento do custo de vida e da luta para travar os efeitos das alterações climáticas. A confirmarem-se as previsões, os cerca de 14% dos votos apontados ao NSC poderão ser decisivos para compor o novo governo, no qual o populista Gert Wilders tem grandes ambições, mas longe da desejada maioria dos 150 assentos parlamentares neerlandeses. O Partido da Liberdade (PVV), de extrema-direita, liderou as derradeiras sondagens, podendo conseguir entre 28 e 29 deputados, e espera confirmar essa vitória, mas a expetativa deixa-o muito aquém dos 76 deputados necessários para a maioria e a necessitar obviamente de alianças para governar os Países Baixos. A sucessora de Rutte no Partido da Liberdade e Democracia (VVD), Dilan Yesilgoz, tem a pesada tarefa de manter os conservadores liberais à frente do executivo, mas conta também com a oposição da aliança de esquerda entre os Verdes (GL) e os Trabalhistas (PvdA, de Franz Timmermans. O partido de centro-direita tem em perspetiva alcançar 26 ou 27 deputados, enquanto a coligação de esquerda surge com previsões de alcançar 27 ou 28 deputados. Esta divisão equilibrada entre três partidos, com o NSC não muito longe, irá obrigar à formação de uma nova coligação, perspetivando-se inclusive uma aliança entre a as esquerdas e o centro-direito como polo aglutinador de um executivo que permitiria manter a extrema-direita na oposição. As urnas fecham às 9 da noite, menos uma hora em Lisboa.