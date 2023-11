Combates contínuos e destruição no território controlado pelo Hamas impede atualização fidedigna do registo de vítimas. Troca de prisioneiros ainda em negociação

Em contagem decrescente para o anunciado cessar-fogo, a Faixa de Gaza continua a ser palco de combates e bombardeamentos, num volume que retirou ao Ministério da Saúde local a capacidade de um registo fidedigno do número de mortos resultantes desta guerra entre Israel e o Hamas.

As autoridades de saúde afetas ao Hamas em Gaza contabilizaram as vítimas do conflito espoletado a 7 de outubro tão bem quanto conseguiram durante pelo menos cinco semanas, mas pararam a 10 de novembro nos 11.078 mortos, refere a Associated Press (AP).

O balanço de vítimas passou a ser assumido pelo próprio Hamas, que esta quarta-feira à tarde agravou o número de mortos na Faixa de Gaza devido à contraofensiva de Israel para os 14.532.

Este balanço do Hamas, de que a AP diz não ser fidedigno nem de possível verificação imparcial, é agora a fonte da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla original), que sublinha o valor de um terço destas mortes terem sido de crianças e mulheres.

A mesma agência coloca as mortes do lado israelita, incluindo outras nacionalidades, em cerca de 1.200, desde 7 de outubro, tendo a larga maioria sido morta no dia do ataque terrorista do Hamas em território hebraico.

Troca de prisioneiros ainda em negociação

A ocorrência de mais mortes poderá agora parar ou pelo menos abrandar, com a implementação do cessar-fogo em negociação esta semana entre Israel e o Hamas, com mediação do Qatar e dos Estados Unidos.

A trégua prevê a troca de cerca de 50 dos cerca de 240 reféns que o grupo palestiniano mantém sequestrados na Faixa de Gaza por algumas centenas de palestinianos que se encontram detidos em prisões israelitas, alguns sem qualquer julgamento.

Tanto os reféns do Hamas como os palestinianos detidos por Israel envolvidos nesta troca serão menores e mulheres.

A troca de prisioneiros entre os dois lados ainda estará a ser acertada. O chefe dos serviços secretos israelitas, a Mossad, viajou para o Qatar na tarde desta quarta-feira para finalizar o acordo e por volta da meia noite surgiu a indicação de que a pausa nos combates iria ser adiada pelo menos até sexta-feira.

Numa comunicação oficial que perspetivava o início do cessar-fogo para as 10 horas da manhã desta quinta-feira (menos duas horas em Lisboa), Israel admitiu que a pausa até se poderia prolongar para lá dos quatro dias e que a cedência de reféns pelo Hamas poderia chegar às 80 pessoas, o que denotava haver ainda pontas soltas no acordo.

O governo Benjamin Netanyahu já tinha revelado, entretanto, uma lista com os nomes de 300 palestinianos detidos em prisões israelitas que admite libertar e onde incluiu mais de 260 menores e 33 mulheres. Todos ainda sem julgamento realizado.

O acordo prevê à partida que, em cada um dos quatro dias de cessar-fogo, grupos de 12 a 14 reféns sejam libertados pelo Hamas e à troca grupos a rondar as três dezenas de palestinianos deixem simultaneamente as prisões israelitas.

A trégua deverá permitir também a entrada de um maior volume de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, com o Qatar a admitir o acesso ao enclave de centenas de camiões carregados, inclusive, com combustível, o que permitiria aos hospitais palestinianos poderem voltar ao ativo.

Jiad Islâmica e Hezbollah alinham-se

No terreno, as horas precedentes à anunciada trégua ficaram marcadas por combates e bombardeamentos na Faixa de Gaza e o enterro numa vala comum em Khan Younis, no sul do enclave palestiniano, de mais de 100 cadáveres de vítimas da guerra Israel-Hamas.

A Jiad Islâmica, outro grupo considerado terrorista e que opera em Gaza, não fez parte do acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros, mas fez saber que vai respeitar as tréguas.

"Estamos constantemente em reuniões, em consultas e a coordenarmo-nos com o Hamas", afirmou o porta-voz do grupo, Ali Abu Shaheen, desde o Líbano.

O grupo libanês Hezbollah, que também não fez parte do acordo de cessar-fogo, fez saber que também irá respeitar as tréguas acordadas com o Hamas, mas garantiu que vai ripostar se for atacado pelas forças israelitas.

Ao mesmo tempo, o Hezbollah revelou já ter perdido 79 homens desde que o conflito se alargou à fronteira de Israel com o Líbano.

Israel, por fim, anunciou a morte de mais um soldado mobilizado na contraofensiva terrestre na Faixa de Gaza e agravou para 70 o número de baixas militares em ação na guerra ao Hamas provocada pelo ataque terrorista de 7 de outubro do Hamas.