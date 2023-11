Tréguas temporárias Israel- Hamas começam às 07h desta sexta-feira, 13 reféns vão ser libertados

De Euronews

O primeiro grupo de reféns será libertado às 16h00, de acordo com informações avançadas pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

As tréguas entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza terão início na sexta-feira, às 7h00, e o primeiro grupo de reféns será libertado às 16h00. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar e entretanto já confirmada pelos responsáveis do Hamas.

De acordo com o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al-Ansari, está prevista a libertação de 13 dos 50 reféns do Hamas pelas 16:00 locais.

Majed Al-Ansari disse ainda esperar que a ajuda humanitária comece a chegar a Gaza através da passagem de Rafah assim que se inicie o cessar-fogo.

Na sequência da libertação destes reféns, o Qatar diz ainda esperar que Israel cumpra com a sua palavra e liberte palestinianos, como está acordado.

