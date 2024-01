Odisseia de golfe e cultura em Rabat com Immy Barclay

Neste episódio de Golf Travel Tales, Immy Barclay viaja por Rabat, a cidade da luz, em Marrocos.

Neste episódio de Golf Travel Tales, Immy Barclay viaja por Rabat, a cidade da luz, em Marrocos. A aventura de Immy começa no Bahia Golf Beach em Bouznika, revelando os seus fairways de estilo americano e os seus bunkers de terra vermelha característicos, e o belo Vichy Celestin Spa Hotel.

À medida que continuamos, veremos Immy explorar o histórico kasbah dos Udayas. Passamos pelo Museu do Adorno e pelo Jardim Andaluz, que nos oferecem um vislumbre do rico passado cultural de Marrocos.

Ao percorrer a rua dos Cônsules, em Medin, Immy vê uma mostra da fusão do charme histórico com o artesanato moderno. Ao cair da noite, Immy emerge no coração da Medina e passa a noite a saborear a verdadeira cozinha marroquina no restaurante Zyrib, com uma vista deslumbrante para a torre Hassan.

Continuando, Immy enfrenta o desafiante campo vermelho Robert Trent Jones no Royal Dar Salaam Golf Course, famoso pelo seu buraco emblemático conhecido como "manta ray" e que acolhe o Troféu Hassan II e a Taça Lalla Meryem.

Finalmente, Immy oferece um olhar fascinante sobre os variados campos de golfe de Marrocos, refletindo sobre os notáveis desafios de golfe que os três campos do Royal Dar Es Salaam têm para oferecer.