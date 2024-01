De Euronews

Não é a primeira vez que o gigante sueco do mobiliário se envolve na política portuguesa.

A IKEA, gigante do mobiliário de embalagem plana, tem sido alvo de queixas e elogios por causa de uma nova campanha publicitária que goza com um escândalo político em Portugal.

Apareceram novos cartazes a publicitar uma estante IKEA com o slogan "Boa para guardar livros. Ou 75.800 euros".

O anúncio faz referência a um recente escândalo político que levou à demissão do primeiro-ministro português e ao dinheiro que o seu antigo chefe de gabinete escondeu numa estante.

O dinheiro foi descoberto durante buscas na residência oficial do primeiro-ministro, no âmbito da "Operação Influenciador", em novembro do ano passado. O primeiro-ministro António Costa foi detido pela polícia e depois demitiu-se, no que acabou por ser um bizarro erro. No próximo mês, realizar-se-ão eleições antecipadas.

Os cartazes da campanha publicitária do IKEA já podem ser encontrados por todo o país.

Algumas das reacções nas redes sociais têm sido de pessoas que acham os anúncios engraçados, enquanto outras criticam a IKEA por fazer declarações "políticas" com a campanha.

Não é a primeira vez que a marca sueca mergulha na publicidade de temática política em Portugal.

Os cartazes anteriores mencionavam a inflação e a "geringonça" - um termo crítico para descrever o governo de coligação liderado por António Costa em 2015.

Em comunicado, a IKEA afirma que "faz parte do quotidiano dos portugueses há 20 anos e gostamos de desenvolver campanhas que reflictam a sua vida real. As suas rotinas, as suas conversas, as suas discussões, mais ou menos acesas, e o próprio humor com que muitas vezes abordam os temas mais sérios", refere o comunicado.

No entanto, a IKEA também negou ter "qualquer intenção" de contribuir "para o debate partidário e para o atual contexto pré-eleitoral do país".