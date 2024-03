Uma delegação da Arábia Saudita deslocou-se à ITB Berlim para destacar o sucesso turístico do país em 2023. Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, liderou a delegação na ITB Berlim para dar a conhecer ao mercado europeu as ofertas do seu país, disponíveis durante todo o ano.

PUBLICIDADE A ITB Berlin 2024 arrancou na semana passada na capital alemã com a reunião de profissionais e os principais intervenientes do sector das viagens. É considerada a maior feira de viagens do mundo, onde são esperados 24.000 visitantes. Entre eles encontrava-se Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, que chefiou uma delegação cujo objetivo era dar a conhecer ao mercado europeu as ofertas de destinos do seu país durante todo o ano. No momento em que a Arábia Saudita celebrava a chegada de 100 milhões de turistas em 2023. "É um testemunho de como o mundo gostaria de visitar a Arábia Saudita, conhecer a cultura árabe e a hospitalidade saudita", disse Al-Khateeb à Euronews. O sector do turismo saudita recuperou desde a pandemia, com um crescimento de 56 por cento nas chegadas internacionais em 2023 em comparação com 2019 - o mais elevado do G20. Este facto foi impulsionado por um aumento de 65 por cento nas visitas internacionais, com quase mais 11 milhões de visitas recebidas em 2023 em comparação com 2022; de 16,6 milhões em 2022 para 27,4 milhões em 2023.