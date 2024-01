Fórum Económico Mundial: o que pensam os participantes?

De Euronews

Depois de dois dias intensos e milhares de conversas sobre os mais diversos temas, a reunião anual do Fórum Económico Mundial está quase a terminar.

A Euronews falou com várias pessoas que estiveram presentes no evento para saber o que as levou até Davos, na Suiça, e o que é que levam da reunião anual do Fórum Económico Mundial.

Um dos temas debatidos foi a inteligência artificial (IA) e o seu impacto na economia e na sociedade, dados os desafios que o mundo enfrenta neste domínio.