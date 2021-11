Théâtre politique en Russie : KnAM cherche le bonheur partout

Originaire de Sibérie orientale, la **compagnie russe de théâtre KnAM est en tournée en Europe pour présenter sa dernière création majestueusement engagée, intitulée "Le bonheur". Nos correspondants ont assisté à la seule représentation en région parisienne. **

Qu'est-ce que le bonheur ? Question fondamentale dans une période où l'avenir est incertain et le présent effrayant. Ce spectacle de théâtre documentaire et politique, sous-titré en français, questionne la possibilité d'une harmonie intérieure quand les perspectives de progrès sont incertains.

"Le bonheur est à l'évidence d'une illusion à laquelle nous croyons. Mais lorsque vous le cherchez, il vous donne de la force et un sens à votre vie", explique à Euronews Tatiana Frolova, qui a fondé, en 1985 dans la petite ville de Komsomolsk-sur-l'Amour,le théâtre KnAM, l'une des rares compagnies de théâtre politique russe encore active en Russie.

Un pays mis en veille

Parmi les thèmes abordés dans cette pièce : la violence d'État, celle des individus, leur égoïsme, mais aussi l'Histoire et la politique de la Russie. Des références sont faites à Youri Gagarine, le premier homme dans l'espace, qui fût l'idole de tout un pays, et à Vladimir Poutine et ces élites qui auraient fait dérailler le moteur de sa fusée.

"La Russie d'aujourd'hui est comme figée ; elle n'a pas d'avenir. Ce pays a été mis en veille ; son credo est de ne pas bouger. Pour moi, nous vivons dans l'ère de la stagnation, et nous nous tournons vers le passé", explique Tatiana Frolova, qui signe pourtant une pièce qui nous fait circuler sans répit dans l'espace et le temps à l'aide d'une scénographie dynamique et d'effets sonores réglés à la seconde, dont on sort ébloui.

"Les morts gouvernent les vivants", disait le philosophe français Auguste Comte. Les générations de l'Union soviétique, qui ont connu la gloire et la violence, gouverneraient-il les citoyens russes des années 2020 ? A travers des extraits de chaînes d'information, la pièce dresse le portrait d'une Russie accablée mais refusant le désespoir. Certains citoyens ordinaires manifestent, ils sont excédés mais leur cœur bat encore.

Pendant le spectacle, les comédiens s'installent par moment au milieu du public et racontent leurs espoirs, leurs doutes, évoquent leur enfance en Union soviétique et une Russie contemporaine dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. En évoquant la force d'esprit que leur apporte le théâtre, ils invitent les Européens de l'Ouest à chérir leur démocratie.

Tatiana Frolova prévient :_ "Si vous ne défendez pas votre liberté, elle disparaîtra très, très vite. Vous ne remarquerez pas qu'un jour vous vous réveillerez et que vous n'aurez plus cette liberté. Faites attention, protégez votre liberté_".

La troupe de KnAM est en tournée en Allemagne, en Suisse et en France jusqu'au 30 novembre. Voici les prochaines dates :

18-20/11/2021 La Manufacure - CDN de Nancy

25-26/11/2021 Fabrique de Théâtre, Bastia

30/11/2021 Théâtre des 4 saisons, Gradignan