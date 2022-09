Terror português em destaque no MOTELX

1911, o ano do primeiro filme de terror português. A história de um serial killer que aterrorizou Lisboa no século XIX. Dos tempos do cinema mudo, "Os crimes de Diogo Alves" vai estar em destaque na edição deste ano do MOTELX e com uma apresentação muito especial.

Vamos exibir "Os crimes de Diogo Alves", o primeiro filme português, com um cine-concerto e uma partitura de Bernardo Sassetti João Monteiro Diretor artístico do MOTELX

Para o diretor artístico, João Monteiro, "não chega simplesmente exibi-lo, convém ter ou uma banda sonora ou recriar uma partitura e pedir a uma orquestra ou a uma banda que toque. É uma coisa logisticamente mais complicada mas este ano conseguimos."

Já a estrear no festival de animação de Annecy, "Os demónios do meu avô", de Nuno Beato, é mais um documento para as, este ano em retrospetiva no MOTELX.

João Monteiro admite que "desde o Estado Novo até ao 25 de abril é mais difícil encontrar mas existem também" e lembra "Três dias sem Deus", um filme fantástico que se considerava perdido porque se supunha que tinha ardido num fogo na Tobis.

Acrescenta que se trata do primeiro filme "realizado por uma mulher em Portugal, Bárbara Virgínia, que na altura tinha 22 anos, e que fez um filme muito inspirado no "Rebecca" do Hitchcock."

Dario Argento em destaque

É um dos cabeças de cartaz este ano no MOTELX, "Dark glasses" vai ser apresentado ao vivo pelo próprio realizador, o italiano Dario Argento.

Pedro Sousa, diretor artístico do MOTELX justifica a escolha:

"Com mais de 80 anos está em atividade, tem uma obra que vai impressionar muitos dos fãs e vai também fazer recordar toda a sua cinematografia porque é um dos grandes precursores do "giallo", essa vaga de cinema de terror italiano."

Este ano as portas do terror abrem-se em Lisboa com o surpreendente "Festa", dirigido pela neerlandesa Alina Rein. Não será a única mulher em destaque.

Pedro Souto explica que "temos uma representação de realizadoras, mulheres a realizar cinema de terror, e este ano temos uma excelente seleção, começando claro com o filme de abertura, "Bodies, Bodies, Bodies", realizado por uma mulher. Temos também um filme do Reino Unido chamado "The Banquet", temos um filme da Chéquia chamado "Night Siren".

A 16.ª edição do MOTELX vai decorrer até 12 de setembro. Em jogo vai estar o Melies d'Argent, prémio de acesso ao Melies d'Or para o melhor filme fantástico europeu.