Que país ganhou mais Óscares de Melhor Filme Estrangeiro?

Este ano, há quatro filmes europeus (da Bélgica, Alemanha, Irlanda e Polónia) e um argentino indicados para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro. Vamos recordar a história dos Prémios da Academia para perceber quais os países que tiveram mais sucesso.

Itália colecionou o maior número de estatuetas na categoria de Melhor Filme Estrangeiro nos Óscares. Apesar de um só filme italiano ter conquistado o Óscar neste século, durante a era de ouro do Cinema Italiano as películas do país foram sempre favoritas e, ao todo Itália conseguiu 14 prémios de 32 nomeações.

“Roberto” - o alegre anúncio do vencedor pela voz de Sophia Loren e a alegria contagiante do ator Roberto Benigni.

A exceção francesa

França surge em segundo lugar, atrás de Itália, com mais nomeações (41) é certo, apesar de só ter conseguido 12 vitórias. Durante três décadas não houve uma noite de glória para a indústria do cinema francês, porque o último filme a ser reconhecido foi “Indochina”, em 1993.

O Japão está um pouco atrás, em terceiro lugar com cinco prémios, os dois mais recentes conquistados em 2009 e 2022. Os três primeiros foram atribuídos nos primeiros anos da história dos Óscares.

E o Óscar vai para ...

O Óscar de Melhor Filme Estrangeiro é atribuído desde 1956, mas originalmente, em 1947, era um prémio honorário.

Foi escolhido pelo Conselho de Governadores da Academia sem outros filmes indicados em competição.

Durante a sua existência, o conselho deu quatro prémios a Itália. França e Japão conquistaram três cada, com uma coprodução franco-italiana premiada em 1950.

A seguir estão dois países europeus, ambos com um filme distinguido quatro vezes: Espanha e Dinamarca. Ao todo, foram nomeados 20 filmes espanhóis contra 14 dinamarqueses.

A Dinamarca conquistou o mais recente prémio para a Europa em 2021

A Suécia é especial porque o mesmo realizador, Ingmar Bergman, ganhou um Óscar três vezes. Conseguiu 10 nomeações, enquanto a indústria cinematográfica de todo o país recebeu 16 nomeações para os Óscares nesta categoria.

Os filmes da Rússia conseguiram quatro Óscares de Melhor Filme Estrangeiro, três datam da época soviética.

Vencedores de Melhor Filme com películas de língua não inglesa

Só dois filmes estrangeiros de língua não inglesa triunfaram na categoria de Melhor Filme: "O Artista”, em 2012, um filme francês maioritariamente mudo, o que significa que o filme sul-coreano "Parasitas" fez história ao conseguir o prémio em 2020 como o primeiro vencedor em língua não inglesa.

Este ano, o filme antiguerra alemão "Tudo tranquilo na frente ocidental” pode repetir a história e não apenas do ponto de vista da língua. Em 1930, o primeiro filme baseado no romance de Erich Maria Remarque com o mesmo título foi premiado com o Óscar de Melhor Filme.