James Bond ao serviço de Carlos III

James Bond continua ao serviço de Sua Majestade, mas o monarca é agora Carlos III.

A Ian Fleming Publications, editora responsável pelo universo criado pelo "pai" do espião, Ian Fleming, encomendou ao autor da série Young Bond, Charlie Higson, uma nova aventura James Bond para celebrar a coroação do Rei Carlos. O título será um piscar de olhos a um dos clássicos da série - "On Her Majesty's Secret Service" (Ao serviço de Sua Majestade), publicado originalmente em 1963 e que celebra o seu 60º aniversário este ano. O livro foi adaptado ao cinema em 1969, no único filme a ter George Lazemby no papel de Bond e parcialmente rodado em Portugal.

O novo livro terá um título quase idêntico, mas desta vez conjugado no masculino - "On HIS Majesty's Secret Service".

"Ao serviço de Sua Majestade" foi o único filme da série a ter George Lazemby no papel de Bond.

Segundo a Variety, a nova história de 007 traz Bond para os dias de hoje. Estamos a 4 de maio, dois dias antes da coroação do Rei Carlos III. Bond é enviado para impedir uma tentativa de perturbar a coroação pelo rico vilão Athelstan de Wessex, apostado em dar uma lição ao Reino Unido. Bond deve desmantelar os seus planos desonestos e derrotar a sua equipa de mercenários contratados.

O anúncio chega depois de se saber que alguns dos romances originais de Bond seriam reescritos, por parte da Ian Fleming Publications, para eliminar passagens "problemáticas".

"On His Majesty's Secret Service" será publicado a 4 de maio, precisamente no dia em que começa a ação do livro, dois dias antes da coroação, marcada para 6 de maio. Os direitos de autor das vendas do livro irão inteiramente reverter para o trabalho do National Literacy Trust, uma instituição de solidariedade britânica independente que trabalha com escolas e comunidades para dar às crianças desfavorecidas as competências de alfabetização necessárias para terem sucesso na vida.

Higson escreveu cinco romances da série Young Bond, que são histórias de espiões para jovens adultos, com Bond como rapaz adolescente a frequentar o colégio de Eton nos anos 30.

Disse Higson: "Quando a Ian Fleming Publications me propôs a ideia de escrever uma história de Bond para adultos há pouco mais de um mês, fiquei entusiasmado - até me aperceber que tinha de estar pronto para a coroação em maio. Escrevê-la e virá-la num espaço de tempo tão curto seria tão tenso e angustiante como qualquer missão Bond. Embora, é claro, ninguém esteja realmente a disparar contra mim".

A diretora executiva da Ian Fleming Publications, Corinne Turner, disse: "A coroação do Rei Carlos III é uma ocasião memorável para o país. Perguntámo-nos como é que poderíamos celebrá-la, e a resposta parecia óbvia. 'On Her Majesty's Secret Service' de Ian Fleming foi publicado pela primeira vez a 1 de Abril de 1963. Que melhor forma, 60 anos depois, de assinalar este novo capítulo da história do que com uma história completamente nova: 'On His Majesty's Secret Service'? Partilhámos os nossos pensamentos com Charlie e ele ficou encantado por aceitar o desafio de escrever uma aventura Bond a tempo de ser publicada em Maio".