Está concluída a 76° edição do Festival de Cinema de Cannes. Terminou o glamour e a competição, ficam as obras premiadas para deleite dos amantes da sétima arte.

Este ano, a Palma de Ouro do festival de Cannes fica em casa. O filme vencedor é "Anatomie d'une chute" - Anatomia de uma queda - da realizadora francesa Justine Triet.

Triet, que se torna assim a terceira mulher a vencer o prémio cimeiro do festival, quis fazer do discurso de vitória uma declaração política e alertou para o clima de revolta que se vive em França.

"Não posso vir aqui receber um prémio sem ser também uma testemunha, um reflexo do que se passa ao nível mais profundo da sociedade. Estamos a viver um momento excepcional, e este ano foi verdadeiramente excepcional. A revolta, de facto, o que se passou nas ruas, é algo que me tocou muito... Apesar de estar a trabalhar e não, sabe, na ação, é algo que me tocou enormemente. Não posso, como é que hei-de dizer, separar-me disso", disse.

"Anatomia de uma queda" conta a história de uma escritora, interpretada pela atriz alemã Sandra Hüller, que tenta provar a sua inocência no caso da morte do marido. Ele é professor, ela é escritora e têm filho de 11 anos com deficiência visual. Os três vivem numa casa de campo remota. O pai morre em circunstâncias misteriosas. Suicídio ou homicídio? A mulher foi imediatamente suspeita de assassínio. O julgamento é a anatomia da queda.

O outro grande vencedor em Cannes foi "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, baseado num livro do recentemente falecido Martin Amis.

O franco-vietnamita Tràn Anh Hùng venceu o prémio de melhor realização por "Pot-au-Feu".

O veterano japonês Koji Yakusho venceu na categoria de melhor ator, por "Perfect Days", de Wim Wenders.

O prémio de melhor atriz foi para Merve Dizdar, da Turquia, por "About Dry Grasses", de Nuri Bilge Ceylan.