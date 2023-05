Grandes cidades mais afetadas pelas alterações climáticas

De Euronews

As grandes cidades correm o maior risco de sofrer as mais graves consequências do aquecimento global.

As grandes cidades são aquelas que correm o maior risco de sofrer as maiores consequências do aquecimento global. Uma grande cidade está exposta a um aumento de temperatura até duas vezes superior ao das mais pequenas. São vários os fatores que contribuem para isso, mas há formas de tentar inverter esta situação. A utilização, cada vez maior, do ar condicionado, a acumulação de carros, a falta de corredores verdes aumenta os perigos, sobretudo para os mais idosos, as crianças e as pessoas mais vulneráveis. Temos de ter atenção à forma como concebemos os nossos espaços públicos e certificarmo-nos de que os edifícios são bem isolados, termicamente, para proteger as pessoas, no seu interior. Mas, de uma forma geral, temos de baixar as temperaturas nas cidades utilizando tipos de materiais e tecnologias específicos. Mas também na natureza, a natureza, a natureza, a natureza e na água na superfície, para baixar as temperaturas (...) Devemos manter o ar condicionado como um medicamento, dando-o às pessoas quando elas realmente precisam dele e mantendo-o no mínimo de utilização". Eleni Myrivilli Especialista em aquecimento climático nas cidades E é preciso agir rápido, sob pena de se agravar a situação. Harriet Bulkeley, professora nas universidades de Durham e Utrech, defende medidas imediatas: "a primeira coisa é manter o que temos. A segunda é tentar incluir mais natureza e zonas azuis nas cidades", explicava esta docente.Harriet Bulkeley acrescentava que a maior parte das superfícies das cidades, incluindo o alcatrão, são muito escuras, o que aumenta a absorção de calor. Poderíamos começar por pintar os telhados de branco, ou sob a forma de paredes verdes, telhados verdes, pequenos parques nas ruas, árvores para fazer sombra. Podemos pensar em repavimentar, ou seja, remover algum do pavimento que temos nas nossas cidades. Harriet Bulkeley Professora nas universidades de Durham e Utrech A melhor solução, e porque a natureza precisa de tempo para se desenvolver, precisava, a introdução de zonas azuis nas cidades pode ser a melhor opção, a curto prazo, "para nos proteger". Cidades como Atenas, Barcelona, Malmo, Milão, Lisboa e Paris implementaram, com êxito, medidas de contenção. A experiência acumulada é suficiente para identificar os principais riscos que contribuem para o aquecimento global na cidade. Já os especialistas alertam para a inação dos políticos que negam a situação de emergência climática.

Partilhe esta notícia Copiar/colar o link embed do vídeo: Copiar

Partilhar

Tweet

Partilhar

send

Partilhar

Tweet

Partilhar

send

Mais Menos Partilhar

Send

Partilhar

Send

Hot Topic

Saiba mais sobre

Aquecimento e alterações climáticas