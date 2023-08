De acordo com um relatório, a UE tem o mesmo número de painéis solares armazenados e instalados

De acordo com o relatório Freedom from Fossil Fuels da Rystad Energy, 40 gigawatts (GW) de painéis solares estão armazenados em armazéns em toda a União Europeia, o equivalente ao que foi instalado em todo o bloco de 27 países em 2022.

Se estes painéis fossem instalados, poderiam substituir sete biliões de metros cúbicos (bcm) de gás fóssil, que deverão aumentar para 15 bcm no final do ano, uma vez que a Rystad Energy prevê que o número de painéis armazenados deverá aumentar para 100 GW.

Para a empresa de investigação energética, esta é a prova de que existem "estrangulamentos e barreiras significativas" à instalação solar.

"Os países europeus precisam de expandir os programas de formação para os instaladores de painéis solares, resolver os estrangulamentos da rede e simplificar os processos burocráticos para que os painéis solares saiam dos armazéns e cheguem aos telhados das casas e das empresas o mais rapidamente possível", afirmou Tara Connolly, ativista da campanha Para Além dos Combustíveis Fósseis, em comunicado.

"Esta deveria ser a principal prioridade para os governos de toda a Europa que estão a tentar reduzir as emissões e fazer com que a Europa deixe de consumir gás rapidamente", acrescentou.

A UE prometeu tornar-se neutra em termos de carbono até meados do século e está a acelerar a sua diversificação energética, afastando-se dos combustíveis fósseis devido à guerra da Rússia na Ucrânia.

Antes da sua agressão à Ucrânia, Moscovo fornecia 40% das importações de gás natural da UE, bem como cerca de um quarto das importações de petróleo e 70% das remessas de carvão. Mas, desde então, a UE decretou um embargo à maior parte do petróleo e do carvão russos e reduziu drasticamente as importações de gás russo, recorrendo a fornecedores alternativos.

Esta dependência energética da Rússia e o facto de Moscovo a ter utilizado como arma - cortou o fornecimento de gás à Europa Ocidental através dos gasodutos Nord Stream - levaram a UE a duplicar o seu objetivo de utilização de energias renováveis até 2030 para 42,5%, tendo os Estados-Membros sido instados a reduzir a burocracia para esses projectos.