A viagem verde da indústria de cruzeiros: Um futuro sustentável em alto mar

"Conteúdo Patrocinado" é utilizado para descrever um conteúdo pago e controlado pelo parceiro financeiro e não pela equipa editorial da Euronews. Este conteúdo é produzido pelos departamentos comerciais e não envolve a equipa editorial ou os jornalistas da Euronews. O parceiro financeiro tem o controlo dos tópicos, do conteúdo e da aprovação final em colaboração com o departamento de produção comercial da Euronews.

Como principais intervenientes no sector das viagens, as companhias de cruzeiro têm a responsabilidade, não só de operar de uma forma consciente do ponto de vista ambiental, mas também, de liderar os esforços globais de preparação para o futuro a partir da vanguarda da inovação marítima.

O último relatório de sustentabilidade da Cruise Lines International Association (CLIA) apresenta as formas como a indústria dos cruzeiros está a caminhar para um futuro mais ecológico e como planeia atingir zero emissões líquidas até 2050.

PUBLICIDADE

Os tratados amplamente ratificados, como a MARPOL (Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios), impulsionaram a redução da emissão de gases com efeito de estufa em todo o mundo, mas os membros da CLIA estão empenhados em ir além dos requisitos da MARPOL, introduzindo novas tecnologias e práticas que lhes permitirão reduzir a taxa de emissões de carbono em 40% até 2030.

Energia mais limpa para um futuro mais risonho

A promoção da inovação na tecnologia marítima está no centro dos esforços do sector dos cruzeiros para reduzir a sua pegada ambiental. A empresa fez investimentos significativos no desenvolvimento de tecnologias e práticas ecológicas, incluindo, por exemplo, o fornecimento de eletricidade em terra aos navios. Se um navio atracado puder ser ligado diretamente a uma fonte de energia, os motores podem ser desligados, reduzindo as emissões até 98%.

Atualmente, apenas 2% dos portos mundiais dispõem de energia elétrica em terra, mas 46% dos navios de cruzeiro estão preparados para a ligação à rede elétrica. Outros 30% podem ser adaptados.

Outro dos principais domínios de desenvolvimento é o dos combustíveis marítimos sustentáveis. Em colaboração com os fabricantes e outros, as companhias de cruzeiro estão a explorar várias alternativas aos combustíveis tradicionais, procurando reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis e fazer a transição para uma energia mais limpa.

A Organização Marítima Internacional está a apelar a um aumento de 5% a 10% na utilização de combustíveis alternativos em todo o sector marítimo até 2030, mas ainda não existem combustíveis sustentáveis disponíveis à escala. O aumento da disponibilidade de novos combustíveis nos portos de todo o mundo exige uma ação urgente dos governos para investir nas infraestruturas necessárias.

PUBLICIDADE

Outros desafios enfrentados incluem as propriedades de armazenamento dos diferentes combustíveis - alguns exigem mais espaço de armazenamento do que outros, o que afeta a sua viabilidade para utilização marítima - e uma série de aspetos de segurança.

Está a ser explorada uma variedade de fontes de energia novas e alternativas, como os biocombustíveis produzidos a partir de plantas e resíduos animais; os "eletrocombustíveis" sintéticos (produzidos com dióxido de carbono capturado), como o e-metano e o e-metanol; as baterias elétricas e híbridas; o gás natural liquefeito (GNL) biológico e sintético; as células de combustível de metanol e hidrogénio; a energia eólica e solar.

As experiências bem-sucedidas neste domínio incluem, até à data, uma viagem com emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa realizada pelo navio MSC Euribia, movido a GNL, em junho de 2023. Isto foi possível graças à utilização de bio-LNG numa abordagem de balanço de massa. A MSC está a utilizar os dados deste ensaio para otimizar outros navios da sua frota, reduzindo as suas emissões globais e avançando, assim, para os seus objetivos de descarbonização.

Outro domínio com grande potencial é o da utilização do metanol. Se for adotado como única fonte de energia, o metanol verde (como o bio- ou o e-metanol) é capaz de tornar qualquer viagem quase neutra em termos de carbono.

Como combustível alternativo, o metanol já foi rigorosamente testado e estudado, pelo que as considerações relativas ao abastecimento e à segurança já estão documentadas. Isto facilitará a sua disponibilização em grande escala, tendo já sido iniciada a construção de navios preparados para o metanol. A TUI Cruises, a Celebrity Cruises, a Disney Cruise Line e a Norwegian Cruise Line estão a preparar sete navios para viagens movidas a metanol.

Estes estarão a ser utilizados até 2028, altura em que haverá também 41 navios concebidos para o GNL fóssil, todos eles facilmente adaptáveis ao GNL ecológico quando este estiver amplamente disponível.

Outros programas-piloto incluem 26 navios que testam biocombustíveis e combustíveis sintéticos de carbono, bem como testes e desenvolvimento de células de combustível de hidrogénio e metano, energia fotovoltaica e energia aproveitada do vento.

O papel da conceção dos navios na eficiência energética

© CLIA

Paralelamente à corrida para encontrar combustíveis mais limpos, estão a ser desenvolvidos esforços para tornar os motores e os próprios navios mais eficientes do ponto de vista energético. A preparação dos navios atualmente em construção para o futuro é uma parte essencial do cumprimento dos objetivos em matéria de emissões. Os navios de cruzeiro têm uma vida útil média de cerca de 30 anos, mas a tecnologia marítima está sempre a mudar. A deteção de potenciais inovações tornou-se fundamental para a conceção de navios, juntamente com a incorporação dos últimos avanços tecnológicos.

Estes desenvolvimentos incluem iluminação inteligente e sistemas eficientes de aquecimento, ventilação e ar condicionado, juntamente com uma melhor gestão dos resíduos. As companhias de cruzeiro estão a investir fortemente em sistemas avançados de tratamento de águas residuais, que são consideravelmente mais eficientes do que a utilização de estações de tratamento em terra. A energia residual - um produto mesmo dos motores mais eficientes - também pode ser captada. As companhias de cruzeiro começaram a instalar permutadores de calor que transformam o vapor gerado pelos motores em água doce para os duches, piscinas, cozinhas e aquecimento dos camarotes.

Os sistemas de lubrificação a ar incorporados estão a ser cada vez mais introduzidos na conceção dos navios de cruzeiro. O que canaliza o ar para o fundo do casco, criando bolhas de ar microscópicas que reduzem a resistência, conservando energia e contribuindo para a eficiência do combustível.

PUBLICIDADE

A conceção do próprio casco também é fundamental para reduzir o arrastamento da onda de proa, juntamente com a pintura anti-incrustante. Estes melhoraram muito nos últimos anos, estando disponíveis tintas, vernizes e revestimentos à base de silicone amigos do ambiente.

Juntamente com a tecnologia física, o software também desempenhou um papel fundamental na descarbonização do sector dos cruzeiros. Os programas informáticos utilizados para otimizar a eficiência energética e de combustível contribuíram significativamente para reduzir as emissões de carbono, tal como os sistemas de localização que, por exemplo, ajudam a orientar os navios para aproveitar a energia das correntes. As tecnologias digitais recolhem e analisam dados sobre a velocidade, as rotas, o desempenho do motor e os dados relativos às emissões e transmitem-nos à tripulação operacional.

Trabalhar em conjunto para o zero líquido

O sector dos cruzeiros não pode atingir os seus objetivos de descarbonização sozinho e as companhias marítimas membros da CLIA colaboram com os governos, a UE, os fornecedores de combustível e as empresas de tecnologia, que são fundamentais para o desenvolvimento de soluções que melhorem a eficiência energética dos navios de cruzeiro.

Os governos também desempenham um papel crucial na definição do quadro regulamentar para apoiar a produção, distribuição e utilização de combustíveis renováveis. O trabalho da CLIA com os governos inclui a defesa de políticas que promovam a tecnologia verde, a redução das emissões e a conceção de navios energeticamente eficientes.

Isto inclui um acesso mais rápido ao financiamento para a construção naval, o fabrico de equipamento marítimo e o desenvolvimento e fornecimento de combustíveis sustentáveis a preços acessíveis e em grande escala, que serão necessários para atingir os objetivos globais.

- Para saber mais sobre os compromissos assumidos pelo sector dos cruzeiros no sentido de reduzir a sua pegada ambiental, ver cruising.org.