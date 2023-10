The Cube: Como a desinformação está a inflamar o conflito israelo-palestiniano

De Euronews

A Euronews desmistifica algumas das imagens mais virais e enganadoras que saem de Israel e de Gaza, durante o atual conflito.

Depois de o grupo militante palestiniano Hamas ter lançado um ataque, sem precedentes, contra Israel, no sábado, as plataformas de redes sociais tornaram-se ferramentas importantes para acompanhar o desenrolar do conflito.

Mas a enxurrada de desinformação é tão importante que decidimos desmistificar algumas das imagens mais virais e enganadoras que saem de Israel e de Gaza.

Uma das afirmação falsa partilhada milhares de vezes na internet é de que o governo dos EUA aprovou alegadamente, no fim de semana, um pacote de mais de oito mil milhões de dólares para Israel. Mas, o documento viral publicado no X foi alterado. O memorando original foi publicado em julho de 2023, detalhando os 400 milhões de dólares de ajuda à Ucrânia, autorizada pelo presidente Joe Biden.