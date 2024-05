Alvise Perez, o "Bukele" espanhol que quer captar o descontentamento nas eleições europeias

Num contexto de descontentamento e desconfiança crescentes em relação ao sistema e ao comportamento dos políticos, as novas candidaturas de outsiders políticos estão a tentar conquistar os eleitores mais cansados e mobilizar os quase 50% de eleitores que tendem a ficar em casa nas eleições europeias.

Alvise Pérez, agitador político e personalidade das redes sociais em Espanha, conseguiu recolher as 15.000 assinaturas necessárias para concorrer às eleições europeias em apenas duas semanas, mobilizando centenas de milhares de seguidores que acumula nos seus canais de Telegram e Instagram.

Durante anos, Luis "Alvise" Pérez Fernández construiu uma enorme comunidade virtual em torno dos seus vídeos polémicos, nos quais denuncia a alegada corrupção dos políticos e a deterioração institucional e moral de que, na sua opinião, a Espanha e a Europa estão a ser vítimas.

Agitador de protestos como o que cercou a sede do partido socialista de Pedro Sánchez aquando da aprovação da lei da amnistia para Carles Puigdemont ou das mobilizações agrárias, os seus discursos contundentes valeram-lhe a alcunha de "o flagelo dos políticos" entre os seus seguidores.

Muitas das suas ideias coincidem com as da extrema-direita espanhola e europeia, mas Alvise defende que ele ataca todos os partidos políticos, independentemente da ideologia. "O que nos interessa é a corrupção e não nos interessa a cor que vestem.

O nome da candidatura de Alvise, 'Se acabó la fiesta' (A festa acabou), atraiu as atenções em Espanha, uma vez que conseguiu entrar nas sondagens para as eleições europeias, que lhe dão pelo menos um deputado no Parlamento de Estrasburgo.

"Decidi criar um partido político porque a alternativa era ir viver para uma colina. A sociedade podre das grandes cidades europeias não nos encoraja a fazer outra coisa", disse Alvise Pérez à Euronews.

O candidato inspira-se noutros outsiders políticos, como Javier Milei, na Argentina, e Nayib Bukele, em El Salvador, que obtiveram sucesso nos respetivos países ao prometerem demolir o sistema a partir do exterior.

"A corrupção tem muitas pernas: política, mediática e judicial. Há uma guerra aberta contra tudo o que fez com que este sistema deixasse de ser para os espanhóis e passasse a ser para uma elite corrupta".

Uma campanha digital e de guerrilha

O candidato Alvise Perez pediu aos seus apoiantes que fizessem a campanha por ele. Cortesía de Alvise Pérez

Alvise criou uma lista para as eleições europeias com membros da sua própria comunidade virtual, prometeu sortear todos os meses o seu salário de eurodeputado entre os seus apoiantes e um referendo sobre a saída de Espanha da UE se não renegociar a sua relação com Bruxelas.

A popularidade de Pérez foi forjada em grande parte na esfera digital. Com mais de dois milhões de subscritores e até cinco milhões de visualizações diárias nas suas redes sociais, Alvise baseia a sua campanha eleitoral na lealdade da sua comunidade.

"As pessoas financiaram-se em pequenos grupos, organizaram-se", explica o candidato, sublinhando a participação ativa dos seus apoiantes na campanha.

Em vez de gastar dinheiro nos tradicionais eventos de massas, Pérez optou por uma campanha mais austera e direta. Pediu aos seus apoiantes que imprimissem e distribuíssem os seus próprios cartazes e deu prioridade à utilização das redes sociais para chegar aos eleitores.

O desafio do voto abstencionista

Pérez procura captar os milhões de espanhóis que se sentem alienados pelo sistema político e que, na sua maioria, não votam. "Penso que há milhões de espanhóis que estão fartos de toda esta gente e que querem depositar a sua confiança numa pessoa que passou cinco anos a desenterrar os seus podres", disse.

Num país onde quase 50% do eleitorado se abstém nas eleições europeias, Pérez vê uma oportunidade para mobilizar esses eleitores desencantados, mas mobilizar aqueles que decidem ficar em casa não é tarefa fácil.

Não tenciono captar os votos de quem nunca votou noutro partido", afirma Alvise Pérez. Farei campanha apenas para os eleitores do Vox ou do PP.

De acordo com Jaime Coulbois, investigador do Departamento de Ciência Política da Universidade Autónoma de Madrid (UAM), "as eleições europeias são aquilo a que, na gíria política, chamamos eleições de segunda ordem. Por outras palavras, são eleições em que há menos preocupação com o resultado, menos interesse e, por isso, a participação é sempre menor".

Nas eleições de "segunda ordem", as pessoas atrevem-se a votar em opções um pouco mais fantasiosas. Jaime Coulbois Investigador em Ciência Política na UAM

Mas, precisamente por isso, o voto útil tende a ser menos preponderante e permite que os eleitores apoiem opções menos convencionais. "As eleições de segunda ordem têm muito menos voto útil, precisamente porque são percebidas como menos importantes, as pessoas ousam votar em opções um pouco mais fantasiosas", acrescentou Coulbois.

Mas para o politólogo da UAM, "embora possamos pensar que este é um momento para os eleitores que não se sentem representados pelos partidos tradicionais, que normalmente não votam, irem votar, na prática o que acontece é que essas pessoas continuam a ficar em casa".

Quanto às candidaturas anti-establishment, que simplesmente protestam contra tudo e fingem apresentar uma candidatura que é contra tudo... É algo que teve muito sucesso, tipicamente na crise de 2008 e na Grande Recessão que se prolongou pelos anos seguintes. Vimos muitos cidadãos a votar em tudo o que fosse contra o sistema. No entanto, especificamente em Espanha, eu diria que esse momento já passou".

Lusi María Pardo com membros da sua candidatura Iustitia Europa Cortesía de Luis María Pardo

Iustitia Europa, a candidatura anti-COVID

Paralelamente, o partido Iustitia Europa também procura captar o voto dos descontentes com o sistema. O seu candidato, Luis María Pardo, conhecido pelo seu ativismo contra as restrições durante a crise da COVID-19, criticou os confinamentos e a "coerção" da vacinação através do certificado COVID.

"O certificado COVID foi utilizado como um método para coagir as pessoas a vacinarem-se. Era um instrumento que estava a ser utilizado para fins perversos", disse Pardo à Euronews, que acredita que os cidadãos são muitas vezes limitados nos seus direitos pelas acções dos políticos e pelas imposições da União Europeia.

"Se os políticos mudam as regras do jogo e o poder judicial aplica as regras dos políticos, onde é que os cidadãos têm de ir? Às instituições para que mudem as regras do jogo para que os direitos humanos das pessoas nunca mais sejam violados", disse o candidato do Iustitia Europa.

O Iustitia Europa sublinha a necessidade de os cidadãos compreenderem a importância das eleições europeias, onde são decididos regulamentos que afectam muitos aspectos da vida quotidiana. "Acreditamos que existe uma importante bolsa de massa crítica que, ao longo dos anos, tem visto que não tem tido qualquer tipo de representação", concluiu.