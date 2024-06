Um esforço pós-eleitoral para angariar novos membros faz com que os grupos rivais estejam lado a lado na corrida para se tornarem a terceira maior força do hemiciclo.

O grupo político europeu do presidente francês Emmanuel Macron prometeu desafiar os Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni pela influente posição de terceiro lugar no recém-configurado Parlamento Europeu.

O ECR de Meloni recebeu ontem seis novos membros da Aliança Nacionalista para a União dos Romenos (AUR), elevando o seu número de assentos para 83 e ficando com mais três lugares do que o grupo Renovar a Europa de Macron, o que o coloca como a terceira força do hemiciclo europeu.

Mas na quinta-feira, o Renovar Europa recebeu um novo deputado do partido belga francófono Les Engagés, aproximando-se do ECR com 81 lugares. A presidente do Renew Europe, Valérie Hayer, disse aos jornalistas que o grupo estava apenas a "começar a trabalhar" em termos de aceitação de novos membros.

Sandro Gozi, que, juntamente com Hayer, fazia parte do trio de candidatos principais do Renew Europe nas eleições europeias, disse à Euronews que a "maratona" para o terceiro lugar "ainda agora começou".

"O que interessa é que queremos ganhar a corrida dos valores, das ideias e das questões políticas", disse Gozi.

Nos próximos dias, o Renew espera poder ultrapassar o ECR, acolhendo os cinco deputados eleitos para representar o partido federalista europeu Volt. Mas essa decisão será objeto de uma votação entre os membros do Volt, com as primeiras indicações a mostrarem que eles poderão, afinal, optar pelo grupo dos Verdes.

Esta decisão surge no momento em que Macron e o seu partido centrista Renaissance se preparam para as difíceis eleições legislativas em França, convocadas abruptamente depois de o Rassemblement National (RN), de extrema-direita, ter conseguido cerca de 31% dos votos nas eleições europeias de junho, o dobro do Renaissance.

A aposta de Macron é vista como um momento decisivo para evitar uma vaga de extrema-direita num país da UE que, até agora, tem mantido as forças populistas fora do governo.

A aposta surge na sequência de uma reunião do G7 em Itália, onde surgiram tensões palpáveis entre Meloni e Macron por causa de um comunicado sobre o direito ao aborto. O partido de extrema-direita da primeira-ministra italiana, Irmãos de Itália (FdI), obteve uma sólida vitória nas eleições europeias, consolidando o controlo interno de Meloni.

Centristas afirmam que ECR não deve ter voz ativa nos cargos de topo

De acordo com um funcionário da UE, Meloni mostrou-se exasperada durante a reunião de segunda-feira dos líderes da UE sobre a exclusão dos líderes do ECR das negociações para os cargos de topo da UE.

Tanto Meloni como o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, representam o ECR no Conselho Europeu, mas não participaram nas negociações para os cargos de topo, como os seus homólogos do Renew.

Tradicionalmente, os lugares de topo são atribuídos a candidatos que representam os grupos políticos mais fortes após as eleições europeias.

Sandro Gozi, do Renew, disse firmemente à Euronews que o ECR não será incluído nas negociações, uma vez que não faz parte da "aliança" pró-europeia que manteve a sua maioria nas eleições.

"Penso que a distribuição dos cargos de topo se baseia na aliança política que está a ser formada entre o PPE, os socialistas e o Renew", disse Gozi. "Os cargos de topo serão distribuídos com base nesta aliança e não com base noutros grupos que não pertencem a esta aliança."

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, também ficou abalado com as conversações entre as três forças centristas e disse, após as conversações de segunda-feira à noite, que a "vontade do povo europeu foi ignorada hoje em Bruxelas".

"Não devemos ser ingénuos: eles vão continuar a apoiar a migração e a enviar ainda mais dinheiro e armas para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia", escreveu Orbán numa declaração no X.

No passado, os aliados de Orbán deram a entender que poderiam juntar-se ao grupo ECR de Meloni, numa tentativa de exercer mais poder no Parlamento Europeu. Mas essa perspetiva desapareceu, depois de o partido romeno AUR, cético em relação à Hungria, ter sido recebido na quarta-feira.

Há muito que o Fidesz tinha avisado que não podia alinhar com o AUR, que tem sido historicamente crítico do movimento húngaro de autonomia Székely, na Transilvânia, relativamente aos direitos da etnia romena.

O líder do grupo parlamentar do Fidesz, Máté Kocsis, disse numa declaração, na quarta-feira, que o partido "nunca partilharia uma fação" com o AUR, "conhecido pela sua posição extremamente anti-húngara".

"Isto não é negociável!" Kocsis acrescentou, fechando efetivamente a porta a um possível agrupamento de extrema-direita que reuniria os 22 deputados europeus de Meloni e os 11 de Orbán.

Embora a entrada de novos membros possa fazer com que o Renew aumente a sua quota de assentos nos próximos dias, o grupo enfrenta uma escolha difícil em relação à possível expulsão do Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD) dos Países Baixos.

Hayer afirmou que a decisão do VVD de entrar num governo de coligação com o Partido da Liberdade (PVV), de extrema-direita, de Geert Wilders, nos Países Baixos, teria consequências, com uma votação sobre a sua possível expulsão do Renew, inicialmente prevista para o dia seguinte às eleições europeias.

Mas os quatro deputados recém-eleitos do VVD continuam a contar entre os 81 lugares do Renew. Isto torna a tarefa de Hayer como presidente particularmente delicada, com o seu partido nacional a lutar contra o partido da aliada europeia de Wilders, Marine Le Pen, nas eleições legislativas francesas.